Alicia Masini : « J’aimerais courir encore plus vite »

Alicia Masini veut se glisser parmi les meilleures sprinteuses du pays. L’athlète de la FSG Alle s’attaque à son premier grand rendez-vous de l’année ce week-end. Elle prendra part aux Championnats de Suisse d’athlétisme en salle à St-Gall. La Taignonne s’entraine à Bâle depuis le mois d’octobre avec Old Boys. Une option qui semble payer. L’athlète de 20 ans est en forme en ce début de saison. Elle a battu deux fois le record jurassien du 60 m en salle. Alicia Masini a dernièrement couru en 7''42.

La Taignonne veut atteindre « au minimum la demi-finale voire la finale » samedi aux Championnats de Suisse d’athlétisme en salle. Pour cela, elle devra se surpasser : « Il faudra descendre sous les 7’’30. Ce serait magnifique ». Pour cela, Alicia Masini devra réaliser une course parfaite, car sur 60 m, une erreur « ne pardonne pas ». La concurrence est de plus en plus dense en sprint dans notre pays. Le record jurassien de la sprinteuse n’est « que » le 13e meilleur temps de l’année en salle parmi les athlètes suisses. Alicia Masini ne le cache pas, elle veut être « mieux que 13e ».

Son aventure avec Old Boys permet à la sportive de 20 ans de se concentrer entièrement à l’athlétisme au moins jusqu’à cet été. « Je suis contente d’apprendre de nouvelles choses, de voir une nouvelle façon d’entraîner », explique Alicia Masini. La Jurassienne ne veut pas quitter la FSG Alle mais cette expérience rhénane lui permet notamment d’avoir plus « de concurrence interne avec un groupe composé uniquement de sprinteurs ».