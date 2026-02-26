La Xrace amène le phénomène Hyrox à La Blancherie

« On a une passion en commun qui est le fitness. Donika était emballée par ce système d’Hyrox. Au début j’étais un peu réticent, je trouvais que c’était trop ambitieux, mais je me suis lancé avec elle », confie Samuel.





« Le mix entre la course et des exercices fonctionnels »

Bien leur en a pris, car pour une première édition, 65 athlètes se sont inscrits. « On est satisfaits », confient les deux étudiants. « Ce qui plait, je pense, c’est ce mix entre la course et des exercices fonctionnels, c’est une combinaison intéressante », tente de décrypter Donika Pjetraj. Pourtant le succès n’a pas été immédiat, et il a fallu trouver la bonne idée pour inciter les potentiels intéressés à franchir le pas. « Ça avait du mal à accrocher au début, on stagnait à une dizaine de participants. Quand on a lancé une formule duo, là les gens ont accroché », raconte Samuel.





La volonté de s’installer dans le calendrier

Les deux étudiants veulent éviter le « un petit tour et puis s’en va », et espèrent pérenniser ce rendez-vous musclé. « Sur un vrai Hyrox, les places partent en 10 minutes ! Sur un petit projet comme le nôtre, les concurrents vont le prendre comme un entraînement pour d’autres échéances », souffle encore Samuel, confiant que la Xrace trouve sa place dans le calendrier malgré la multiplication de ce genre d’évènements. /mmi-jpi