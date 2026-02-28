Jephté Vogel vice-champion de Suisse du lancer du poids

Une nouvelle médaille nationale pour Jephté Vogel. L’athlète de la FSG Alle s’est paré d’argent samedi lors de la première journée des Championnats de Suisse d’athlétisme en salle à St-Gall. L’Ajoulot a terminé à la 2e place du lancer du poids. Comme l’année dernière, il a uniquement été devancé par le Bernois Stefan Wieland. Jephté Vogel a réalisé son meilleur jet lors du sixième et dernier essai. Il a lancé son poids à 18,77 m. Il a toutefois manqué 18 cm au licencié de la FSG Alle pour titiller les 19,05 m du champion.

Pas de finale mais un nouveau record jurassien pour Alicia Masini

Alicia Masini souhaitait atteindre la finale du 60 m à St-Gall. Elle a toutefois échoué en demi-finale. La Taignonne a terminé au 5e rang de sa série. L’athlète de la FSG Alle a néanmoins battu son propre record jurassien en courant en 7’’39. Il aura manqué 13 centièmes à Alicia Masini pour se qualifier en finale.

Dimanche, d’autres Jurassiens seront en lice à St-Gall. Mathieu Chèvre (FSG Bassecourt) tentera notamment de conserver son titre sur 200 m. Stanley Leuba (FSG Alle) sera lui aligné sur la finale du 800 m après sa deuxième place acquise samedi lors des séries. Il a couru en 1’57’’. /fwo