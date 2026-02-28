Sofia Chételat et Jérémie Hunt victorieux à Porrentruy

La Bruntrutaine a couronné ses nouveaux champions. La course à pied se déroulait samedi soir dans la vieille ville de Porrentruy. Sofia Chételat et Jérémie Hunt ont remporté la course de 7,5 km. L’athlète de Vicques licenciée à la FSG Alle s’est imposée en 27’10’’. Elle a devancé de 1’22’’ l’habitante de Courfaivre Morgane Crausaz. Lova Cortat de Courgenay est montée sur la troisième marche du podium en terminant à 3’43’’ de la lauréate.

Chez les hommes, Jérémy Hunt a fait respecter sa loi après les cinq tours de la boucle de 1,5 km. Le coureur de Cornol a battu le Courtisan Alexis Morand de 1’01’’ et le Taignon Bastien Chenal de 1’35’’.

Une course de 4,5 km (3 boucles) était également au programme. Elle a été dominée par les Vadais Léandre Monnerat en 14’10’’ et Olivia Bailat en 18’22’’. La Bruntrutaine a réuni plus de 500 participants. Tous les résultats sont à retrouver ici. /fwo