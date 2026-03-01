Audrey Gogniat loin du compte aux Championnats d’Europe de tir

Audrey Gogniat ne conservera pas son titre européen par équipe. La Taignonne a commencé les Championnats d’Europe de tir dimanche par une contre-performance à Erevan. Avec son coéquipier Jan Lochbihler, elle participait aux qualifications de l’épreuve à la carabine à air comprimé à 10 m par équipe mixte en Arménie. Le duo, en or l’année dernière lors de la même compétition, a terminé à la 47e place sur 50 équipes classées. Les deux athlètes ont cumulé un total de 621,2 points lors de cette épreuve. Ils terminent à 11,3 points du 4e et dernier qualifié pour la finale. La Taignonne a marqué 310 points en trois séries. C’est 1,2 unités de moins que son coéquipier. Audrey Gogniat tentera de se rattraper lundi en individuel. /fwo