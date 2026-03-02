Audrey Gogniat n’est pas parvenue à ajuster la mire aux Championnats d’Europe de tir. Le Noirmonière s’est classée seulement 58e des qualifications de l’épreuve individuelle à la carabine à air comprimé à 10 m des Championnats d’Europe de tir lundi à Erevan en Arménie. Elle échoue ainsi à se qualifier pour la finale qui réunit les huit meilleures. Audrey Gogniat a terminé avec un total de 625.3 points, à 6.6 points de la dernière place qualificative. La Jurassienne ne décrochera donc pas de troisième médaille en trois éditions des Européens dans cette catégorie, après avoir ramené le bronze de Györ en 2024 et l’argent d’Osijek en 2025. Audrey Gogniat n’avait déjà pas été en réussite dimanche en ratant la finale de l’épreuve en duo mixte où elle était tenante du titre en compagnie de Jan Lochbihler. Elle disputera encore mardi l'épreuve par équipe avec Vivien Joy Jaeggi et Emely Jaeggi. /emu
Audrey Gogniat manque aussi la finale en individuel
Actualités suivantes
Voyage compliqué mais pas d'impact prévu pour le premier GP
Autres sports • Actualisé le 02.03.2026 - 10:19
Mathieu Chèvre et Jephté Vogel vice-champions de Suisse
Autres sports • Actualisé le 01.03.2026 - 16:36
Audrey Gogniat loin du compte aux Championnats d’Europe de tir
Autres sports • Actualisé le 01.03.2026 - 10:23
Articles les plus lus
Sofia Chételat et Jérémie Hunt victorieux à Porrentruy
Autres sports • Actualisé le 01.03.2026 - 08:55
Audrey Gogniat loin du compte aux Championnats d’Europe de tir
Autres sports • Actualisé le 01.03.2026 - 10:23
Mathieu Chèvre et Jephté Vogel vice-champions de Suisse
Autres sports • Actualisé le 01.03.2026 - 16:36
Le succès olympique du curling se fait ressentir jusque dans le Jura
Autres sports • Actualisé le 28.02.2026 - 16:19
Sofia Chételat et Jérémie Hunt victorieux à Porrentruy
Autres sports • Actualisé le 01.03.2026 - 08:55
Audrey Gogniat loin du compte aux Championnats d’Europe de tir
Autres sports • Actualisé le 01.03.2026 - 10:23
Mathieu Chèvre et Jephté Vogel vice-champions de Suisse
Autres sports • Actualisé le 01.03.2026 - 16:36
Mathilde Gremaud et Marianne Fatton célébrées à La Roche (FR)
Autres sports • Actualisé le 26.02.2026 - 18:59
Le succès olympique du curling se fait ressentir jusque dans le Jura
Autres sports • Actualisé le 28.02.2026 - 16:19
Sofia Chételat et Jérémie Hunt victorieux à Porrentruy
Autres sports • Actualisé le 01.03.2026 - 08:55