Audrey Gogniat manque aussi la finale en individuel

Le Noirmonière s’est classée 58e des qualifications de l’épreuve à la carabine à air comprimé à 10 m des Européens de tir lundi en Arménie.

Audrey Gogniat n'est pas en réussite aux Européens d'Erevan. (Photo: archives) Audrey Gogniat n'est pas en réussite aux Européens d'Erevan. (Photo: archives)

Audrey Gogniat n’est pas parvenue à ajuster la mire aux Championnats d’Europe de tir. Le Noirmonière s’est classée seulement 58e des qualifications de l’épreuve individuelle à la carabine à air comprimé à 10 m des Championnats d’Europe de tir lundi à Erevan en Arménie. Elle échoue ainsi à se qualifier pour la finale qui réunit les huit meilleures. Audrey Gogniat a terminé avec un total de 625.3 points, à 6.6 points de la dernière place qualificative. La Jurassienne ne décrochera donc pas de troisième médaille en trois éditions des Européens dans cette catégorie, après avoir ramené le bronze de Györ en 2024 et l’argent d’Osijek en 2025. Audrey Gogniat n’avait déjà pas été en réussite dimanche en ratant la finale de l’épreuve en duo mixte où elle était tenante du titre en compagnie de Jan Lochbihler. Elle disputera encore mardi l'épreuve par équipe avec Vivien Joy Jaeggi et Emely Jaeggi. /emu


