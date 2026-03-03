Du mieux mais toujours pas de médaille européenne pour Audrey Gogniat

Audrey Gogniat conclut les épreuves principales des Championnats d’Europe de tir sportif sans la moindre médaille à Erevan, en Arménie. Après une 47e place dimanche en duo mixte et une 58e place lundi en individuel, la Franc-Montagnarde a pris ce mardi avec l’équipe de Suisse la 10e place du trio féminin lors des qualifications en tir à la carabine à 10m. Audrey Gogniat et les sœurs soleuroises Vivien Joy et Emely Jäggi ont cumulé 627,1 points, à seulement 1,1 point du top 8 pour accéder à la finale. La tireuse jurassienne a été la meilleure du trio helvétique avec un score de 209,8 points sur les deux passes de 10 coups.

Médaillée européenne en 2024 et 2025, Audrey Gogniat termine les Championnats d’Europe 2026 ce mercredi avec le solo qui est une épreuve bien moins huppée que les autres disciplines. /nmy