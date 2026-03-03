La FSG Alle veut faire une place au handisport

Le membre du club d’athlétisme ajoulot Patrick Boegli ambitionne de créer un groupe dédié aux ...
La FSG Alle veut faire une place au handisport

Le membre du club d’athlétisme ajoulot Patrick Boegli ambitionne de créer un groupe dédié aux personnes en situation de handicap. Ce serait une première dans le Jura.

Patrick Boegli, ici au poste de starter de rappel lors d’un événement à Alle, est à la base du projet. (Photo : FSG Alle/Guillaume Hentzi) Patrick Boegli, ici au poste de starter de rappel lors d’un événement à Alle, est à la base du projet. (Photo : FSG Alle/Guillaume Hentzi)

La FSG Alle se met au handisport. Le club ajoulot d’athlétisme veut créer un groupe dédié aux personnes en situation de handicap physique ou mental. Selon une annonce faite la semaine dernière, le projet entend « permettre à chacun de pratiquer l’athlétisme dans un cadre adapté, bienveillant et motivant. » Patrick Boegli est à l’origine de cette démarche inédite dans le Jura et ouverte aux sportifs de tous âges, tant confirmés qu’amateurs. Le membre de la FSG Alle a eu cette idée grâce à des observations faites lors de différentes manifestations. « Quand les concours sont finis, il y a des jeunes qui vont sauter dans le sable et qui courent et puis on voit que ce sont des enfants qui ont un handicap », explique l’initiateur qui a très vite reçu le soutien du comité du club ajoulot. « Presque toutes les disciplines sont faisables. Ça dépend des handicaps », souligne Patrick Boegli qui, pour l’instant, a été contacté par deux personnes intéressées ainsi que par l’association Cerebral Jura.

Patrick Boegli : « Il y a presque toutes les disciplines qui sont faisables. »

Ecouter le son

L’idée est de débuter par des entrainements pour « que les gens prennent du plaisir » et, éventuellement, se tourner ensuite vers des compétitions. Pour encadrer les futurs nouveaux athlètes, il suffit de disposer d’une certification Jeunesse+Sport spécifique. Celui qui sera l’entraineur du groupe ajoute qu’une personne s’est proposée pour se former et le seconder. Selon Patrick Boegli, les infrastructures du centre sportif d’Alle sont déjà adaptées à accueillir les personnes en situation de handicap. Il espère donner ses premiers entrainements entre fin avril et début mai. Les personnes intéressées peuvent contacter Patrick Boegli par mail. /nmy


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Du mieux mais toujours pas de médaille européenne pour Audrey Gogniat

Du mieux mais toujours pas de médaille européenne pour Audrey Gogniat

Autres sports    Actualisé le 03.03.2026 - 16:49

Audrey Gogniat manque aussi la finale en individuel

Audrey Gogniat manque aussi la finale en individuel

Autres sports    Actualisé le 02.03.2026 - 11:28

Audrey Werro comme à la parade

Audrey Werro comme à la parade

Autres sports    Actualisé le 01.03.2026 - 20:15

Mathieu Chèvre et Jephté Vogel vice-champions de Suisse

Mathieu Chèvre et Jephté Vogel vice-champions de Suisse

Autres sports    Actualisé le 01.03.2026 - 16:36

Articles les plus lus

Audrey Gogniat loin du compte aux Championnats d’Europe de tir

Audrey Gogniat loin du compte aux Championnats d’Europe de tir

Autres sports    Actualisé le 01.03.2026 - 10:23

Mathieu Chèvre et Jephté Vogel vice-champions de Suisse

Mathieu Chèvre et Jephté Vogel vice-champions de Suisse

Autres sports    Actualisé le 01.03.2026 - 16:36

Audrey Werro comme à la parade

Audrey Werro comme à la parade

Autres sports    Actualisé le 01.03.2026 - 20:15

Audrey Gogniat manque aussi la finale en individuel

Audrey Gogniat manque aussi la finale en individuel

Autres sports    Actualisé le 02.03.2026 - 11:28

Sofia Chételat et Jérémie Hunt victorieux à Porrentruy

Sofia Chételat et Jérémie Hunt victorieux à Porrentruy

Autres sports    Actualisé le 01.03.2026 - 08:55

Audrey Gogniat loin du compte aux Championnats d’Europe de tir

Audrey Gogniat loin du compte aux Championnats d’Europe de tir

Autres sports    Actualisé le 01.03.2026 - 10:23

Mathieu Chèvre et Jephté Vogel vice-champions de Suisse

Mathieu Chèvre et Jephté Vogel vice-champions de Suisse

Autres sports    Actualisé le 01.03.2026 - 16:36

Audrey Werro comme à la parade

Audrey Werro comme à la parade

Autres sports    Actualisé le 01.03.2026 - 20:15