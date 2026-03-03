La FSG Alle veut faire une place au handisport

La FSG Alle se met au handisport. Le club ajoulot d’athlétisme veut créer un groupe dédié aux personnes en situation de handicap physique ou mental. Selon une annonce faite la semaine dernière, le projet entend « permettre à chacun de pratiquer l’athlétisme dans un cadre adapté, bienveillant et motivant. » Patrick Boegli est à l’origine de cette démarche inédite dans le Jura et ouverte aux sportifs de tous âges, tant confirmés qu’amateurs. Le membre de la FSG Alle a eu cette idée grâce à des observations faites lors de différentes manifestations. « Quand les concours sont finis, il y a des jeunes qui vont sauter dans le sable et qui courent et puis on voit que ce sont des enfants qui ont un handicap », explique l’initiateur qui a très vite reçu le soutien du comité du club ajoulot. « Presque toutes les disciplines sont faisables. Ça dépend des handicaps », souligne Patrick Boegli qui, pour l’instant, a été contacté par deux personnes intéressées ainsi que par l’association Cerebral Jura.