Thibaud Bregnard remporte le Kids Nordic Tour

Thibaud Bregnard se distingue. Le jeune fondeur du Ski-Club Saignelégier a remporté le Kids Nordic Tour. Il s’est assuré la 1re place du championnat romand de la relève du ski de fond chez les moins de 14 ans dimanche en remportant la 5e et dernière épreuve au col du Jaun dans le canton de Berne. Après quatre victoires et une 2e place, il a comptabilisé 195 points, soit 24 longueurs d’avance sur son plus proche poursuivant. Son coéquipier au SC Saignelégier Yaël Frésard a, lui, acquis le 3e rang final du championnat dans la catégorie des moins de 16 ans, selon un communiqué du Giron jurassien transmis ce mardi. /comm-nmy