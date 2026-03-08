Sofia Chételat championne de Suisse U23, Colin Vallat en bronze

Sofia Chételat s’offre l’or au niveau national. L’athlète de Vicques a remporté les Championnats de Suisse de cross chez les moins de 23 ans dimanche à Langenthal. Elle a parcouru les 8,1 km de parcours en 30’53’’ pour devancer de deux secondes sa poursuivante schaffhousoise Liv Egli. La coureuse de la FSG Alle a terminé au 8e rang du classement scratch, à 2’09’’ de la gagnante bernoise Judith Wyder. Sofia Chételat s’offre une nouvelle distinction dans la compétition après avoir décroché le bronze l’an passé.





Colin Vallat en bronze

Colin Vallat s’est également offert un podium chez les hommes de moins de 23 ans. L’athlète du CA Fontenais a pris la 3e place de l’épreuve avec un chrono de 26’52’’, à 1’35’’ du vainqueur fribourgeois Matthieu Bührer. L’Ajoulot a terminé 13e du scratch remporté par le Bernois Fabian Aebersold.

/cra