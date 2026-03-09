Des danseuses jurassiennes qualifiées pour une finale européenne

Des danseuses de l'Atelier de danse Joëlle Prince ont remporté un 1er prix ce week-end au concours national de danse à Nyon et obtenu le droit de danser à Madrid en octobre.

Le Ballet de l’ambre récompensé à Nyon : Mathilde Bouquenez, Pauline Michel, Ludivine Stegmüller, Méline Rieder, Téa Pedroza, Emma Parziale, Ava Blanchard, Manel Hungerbühler et Alessia Ciocchi, avec leur professeure Candice Bouduban. (Photo : Joëlle Prince.) Le Ballet de l’ambre récompensé à Nyon : Mathilde Bouquenez, Pauline Michel, Ludivine Stegmüller, Méline Rieder, Téa Pedroza, Emma Parziale, Ava Blanchard, Manel Hungerbühler et Alessia Ciocchi, avec leur professeure Candice Bouduban. (Photo : Joëlle Prince.)

Les danseuses de l’Atelier de danse Joëlle Prince récompensées au Concours national de danse. Ce week-end à Nyon, la chorégraphie du Ballet de l’ambre a remporté le 1er prix dans la catégorie 3 en modern jazz. Les danseuses de la professeure et chorégraphe Candice Bouduban obtiennent ainsi leur qualification pour la finale européenne qui aura lieu à Madrid en octobre. Les danseuses de la Compagnie juniore (11-13 ans) ont aussi remporté un 1er prix. /comm-mmi 


