Angelica Moser et Joceline Wind aux Mondiaux en salle

Les deux athlètes ont obtenu leur ticket pour les Championnats du monde en salle d'athlétisme
Les deux athlètes ont obtenu leur ticket pour les Championnats du monde en salle d’athlétisme qui se tiendront dans une dizaine de jours en Pologne.

Ce sont 13 athlètes, dont deux établies dans la région, qui représenteront la Suisse aux Championnats du monde en salle d’athlétisme. Angelica Moser (Courrendlin) et Joceline Wind (Sonceboz) ont notamment été sélectionnées par Swiss Athletics qui a dévoilé sa liste ce mercredi. Côté helvétique, huit autres femmes et trois hommes seront aussi de la partie du 20 au 22 mars à Torun, en Pologne.

La perchiste zurichoise Angelica Moser tentera de faire au moins aussi bien que l’an dernier. L’athlète établie à Courrendlin avait ramené le bronze des dernières joutes mondiales en salle. Joceline Wind prendra quant à elle le départ du 1'500 mètres. La récente vice-championne de Suisse en salle de la distance espère confirmer la bonne forme affichée ces derniers mois. /mle


