Toutes les émotions de la gymnastique jurassienne à travers la performance des gymnastes de Courchapoix

Beaucoup d’émotions dans les têtes et les cœurs des gymnastes jurassiennes. Le Championnat cantonal de sociétés s’est tenu ce dimanche à Delémont. Quelques 450 participantes ont réalisé leurs performances aux agrès et en gym et danse devant des centaines de spectateurs. Parmi les huit sociétés présentes, le groupe sportif Courchapoix était notamment en lice avec trois de ses filles dans la catégorie des cracks réservée au 12-16 ans. Le trio entrainé par Oriane Chapatte et formé d’Alicia, Ayana et Elena a proposé une production avec des cerceaux. RFJ les a retrouvées à l’échauffement avant leur passage magnifiquement exécuté. /nmy