Toutes les émotions de la gymnastique jurassienne à travers la performance des gymnastes de Courchapoix

Le Championnat jurassien de sociétés a réuni quelque 450 gymnastes ce dimanche à Delémont ...
Toutes les émotions de la gymnastique jurassienne à travers la performance des gymnastes de Courchapoix

Le Championnat jurassien de sociétés a réuni quelque 450 gymnastes ce dimanche à Delémont. Alicia, Ayana et Elena du groupe sportif Courchapoix, soutenues par leur entraineure Oriane Chapatte, ont accompli une magnifique performance devant le public. Reportage.

De gauche à droite : les gymnastes Ayana, Alicia, Elena et leur entraineure Oriane ont été époustouflantes ce dimanche. De gauche à droite : les gymnastes Ayana, Alicia, Elena et leur entraineure Oriane ont été époustouflantes ce dimanche.

Beaucoup d’émotions dans les têtes et les cœurs des gymnastes jurassiennes. Le Championnat cantonal de sociétés s’est tenu ce dimanche à Delémont. Quelques 450 participantes ont réalisé leurs performances aux agrès et en gym et danse devant des centaines de spectateurs. Parmi les huit sociétés présentes, le groupe sportif Courchapoix était notamment en lice avec trois de ses filles dans la catégorie des cracks réservée au 12-16 ans. Le trio entrainé par Oriane Chapatte et formé d’Alicia, Ayana et Elena a proposé une production avec des cerceaux. RFJ les a retrouvées à l’échauffement avant leur passage magnifiquement exécuté. /nmy

Reportage : Performance, sourires et stress se mélangent au Championnat jurassien de sociétés.

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