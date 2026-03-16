Audrey Gogniat conserve son titre universitaire

La tireuse taignonne a remporté le titre universitaire américain lors des finales de la NCAA ...
Audrey Gogniat conserve son titre universitaire

La tireuse taignonne a remporté le titre universitaire américain lors des finales de la NCAA samedi à Colombus. 

Audrey Gogniat a brillé aux finales de la NCAA.  Audrey Gogniat a brillé aux finales de la NCAA. 

Audrey Gogniat s’illustre aux Etats-Unis. La tireuse jurassienne a remporté les finales de la NCAA samedi à Colombus. Elle avait déjà remporté ce titre disputé entre les universitaires américains l’année dernière. Audrey Gogniat a pris la 1re place du concours de tir à la carabine à air comprimé en obtenant le maximum de 600 points. La Taignonne a également pris le 2e rang d’un classement additionnant la carabine et le petit calibre (5e avec 592 points). Elle a ainsi cumulé un total de 1192 unités et termine à deux longueurs de l’Américaine Lake Griffin.

Audrey Gogniat est aussi montée sur le podium avec son université d’Ole Miss. L’établissement du Mississippi a terminé à la 3e place du classement par équipe avec 4738 points. /fwo


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