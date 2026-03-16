Une expérience européenne pour Delémont Blizzard. La formation de Ligue A de tchoukball a disputé l’European Silver Cup ce week-end à Velence. Elle a pris la 6e place de la deuxième compétition européenne la plus prestigieuse en Hongrie. Les Jurassiens ont manqué de peu les demi-finales en terminant au 3e rang de leur groupe. Ils se sont finalement inclinés face aux Italiens de Ferrara dans le match pour la 5e place. Delémont Blizzard n’est pas parvenu à défendre son 3e rang acquis l’année dernière dans cette compétition européenne. /fwo
Une sixième place européenne pour Delémont Blizzard
La formation jurassienne de Ligue A de tchoukball a terminé au 6e rang de l’European Silver ...
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