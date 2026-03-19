Sofia Chételat ou la soif de performances

Depuis quelques temps, Sofia Chételat s’est affirmée comme un des plus grands espoirs jurassiens de la course à pied et de l’athlétisme. Talentueuse et travailleuse, la jeune athlète de 21 ans brille sur différents terrains de jeu qu’elle affectionne, du bitume à la piste, en passant par les chemins blancs. Depuis quelques mois, la Vicquoise a encore intensifié sa charge d’entraînement et accomplit désormais une dizaine de séances par semaine, toujours sous la houlette de son entraîneur Sébastien Witschi.
La sportive de la FSG Alle s’est illustrée dernièrement au niveau national, elle qui a glané le titre de championne de Suisse U23 de cross. « Je ne m’y attendais pas », sourit la jeune femme qui savoure. Les semaines se suivent et les objectifs s’enchainent pour Sofia Chételat qui participe ce dimanche aux Championnats de Suisse du 10 kilomètres qui auront lieu à Oberriet, dans le canton de St-Gall. L’an dernier, elle avait terminé 11e de cette course qui s’était courue à Courroux. Elle avait avalé la distance en 35’24’’. Cette année, elle ne veut pas se fixer un objectif de rang mais plutôt un objectif de temps : « J’aimerais bien passer sous les 35 minutes. (…) Cela pourrait m’ouvrir éventuellement la porte pour retourner au Match international des 10 kilomètres sur route U23 à Trieste. Ce serait vraiment sympa avec l’équipe de Suisse », raconte Sofia Chételat.
Sofia Chételat : « Cet hiver, j’ai bien pu m’entrainer. »
Des objectifs à la pelle
L’athlète de Vicques fait de cette course sur 10 kilomètres son deuxième grand objectif de début d’année, après les championnats nationaux de cross. Mais son année ne fera que commencer. Sofia Chételat vise d’autres événements et cherchera à se montrer performante lors de plusieurs courses nationales, cette année étant sa dernière dans la catégorie U23. Elle aimerait aussi se qualifier pour les Championnats d’Europe de cross qui auront lieu en fin d’année et prendre part à un trail conséquent dans le courant du mois d’août. Enfin, la Jurassienne veut aussi se concentrer sur la piste avec comme points d’orgues les Championnats de Suisse élites et U23 où elle souhaiterait s’illustrer sur le 1'500 mètres. Sofia Chételat est toujours tiraillée quant à son avenir. Elle ne parvient pas à choisir parmi la piste, le trail et le fond : « Un jour, il faudra que je choisisse. J’en suis consciente, mais c’est très difficile pour moi. J’aime tout ce que je fais », sourit et regrette à la fois presque la Vicquoise. A plus long terme, elle indique rêver de s’aligner sur Sierre-Zinal, le monument du trail… mais une telle distance est actuellement encore trop conséquente, selon elle. D’ici là, quoiqu’il en soit, Sofia Chételat n’aura visiblement pas de quoi s’ennuyer ! /mle