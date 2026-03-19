Sofia Chételat ou la soif de performances

Depuis quelques temps, Sofia Chételat s’est affirmée comme un des plus grands espoirs jurassiens de la course à pied et de l’athlétisme. Talentueuse et travailleuse, la jeune athlète de 21 ans brille sur différents terrains de jeu qu’elle affectionne, du bitume à la piste, en passant par les chemins blancs. Depuis quelques mois, la Vicquoise a encore intensifié sa charge d’entraînement et accomplit désormais une dizaine de séances par semaine, toujours sous la houlette de son entraîneur Sébastien Witschi.

La sportive de la FSG Alle s’est illustrée dernièrement au niveau national, elle qui a glané le titre de championne de Suisse U23 de cross. « Je ne m’y attendais pas », sourit la jeune femme qui savoure. Les semaines se suivent et les objectifs s’enchainent pour Sofia Chételat qui participe ce dimanche aux Championnats de Suisse du 10 kilomètres qui auront lieu à Oberriet, dans le canton de St-Gall. L’an dernier, elle avait terminé 11e de cette course qui s’était courue à Courroux. Elle avait avalé la distance en 35’24’’. Cette année, elle ne veut pas se fixer un objectif de rang mais plutôt un objectif de temps : « J’aimerais bien passer sous les 35 minutes. (…) Cela pourrait m’ouvrir éventuellement la porte pour retourner au Match international des 10 kilomètres sur route U23 à Trieste. Ce serait vraiment sympa avec l’équipe de Suisse », raconte Sofia Chételat.