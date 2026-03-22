Sofia Chételat en retrait aux Championnats de Suisse du 10 km

L’athlète de Vicques a pris la 23e place de l’épreuve dimanche à Oberriet avec un chrono en-deçà ...
Sofia Chételat en retrait aux Championnats de Suisse du 10 km

L’athlète de Vicques a pris la 23e place de l’épreuve dimanche à Oberriet avec un chrono en-deçà de ses attentes.

Sofia Chételat est restée loin de son objectif. (Photo : archives Swiss Athletics) Sofia Chételat est restée loin de son objectif. (Photo : archives Swiss Athletics)

Sofia Chételat n’est pas parvenue à atteindre son objectif aux Championnats de Suisse du 10 km. L’athlète de Vicques s’est classée 23e de l’épreuve disputée dimanche à Oberriet. Dans le canton de St-Gall, la sociétaire de la FSG Alle a signé un chrono de 36’21’’, alors qu’elle ambitionnait de finir en-dessous des 35 minutes, ce qui lui aurait ouvert le top 10. La victoire est revenue à Fabienne Vonlanthen, qui a victorieusement défendu son titre acquis l’année passée à Courroux, en terminant en 32’59’’. Autre Jurassienne au départ, Margaux Cuttat de Rossemaison a fini 26e. /emu


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