Audrey Gogniat enchaîne les coups durs

Les temps sont durs pour Audrey Gogniat. La tireuse franc-montagnarde établie aux Etats-Unis est privée d’une manche de Coupe du monde qui se tient actuellement en Espagne. Elle ne participera pas non plus aux Championnats d’Europe en plein air qui se tiendront dans quelques semaines en Croatie.

En effet, la médaillée olympique jurassienne ne figure pas dans la sélection que la Fédération suisse de tir sportif a publiée jeudi. Un nouvel écueil dans un début d’année compliqué.





D’abord une exclusion…

Prenons les éléments de façon chronologique. Audrey Gogniat ne peut pas s’aligner à Grenade (Espagne), là où se tient ces jours une manche de Coupe du monde. Elle en a été exclue par la Fédération suisse de tir sportif (Swissshooting). La raison ? La présence de son entraîneur personnel Olivier Schaffter aux Championnats d’Europe d’Erevan, il y a un mois (ndlr : Audrey Gogniat avait été éliminée en qualifications). Présence qui n’a pas été du goût de la fédération : « Lors des Championnats d’Europe, les directives de notre équipe n’ont pas été respectées. Lors de telles missions internationales, l’encadrement et la direction de l’équipe nationale incombent toujours à l’entraîneur national, et non à des personnes venues à titre privé », déclare à RFJ Philipp Ammann, responsable de la communication à Swissshooting.

L’entraîneur privé de la Franc-Montagnarde Olivier Schaffter ne comprend pas « une décision arbitraire » et, selon lui, infondée : « A aucun moment, je ne suis passé devant l’entraîneur national. Je ne suis pas intervenu pendant la compétition comme un coach le ferait. Aussi, Audrey Gogniat n’est jamais venue vers moi », assure le Vadais. Olivier Schaffter ajoute encore que son déplacement à Erevan avait été annoncé à Swissshooting. La fédération n'est pas de cet avis et écrit à RFJ qu’il n’y a eu « aucune concertation avec la fédération concernant les Championnats d’Europe » et que, de plus, « l’équipe d’entraîneurs nationaux n’a jamais approuvé cette démarche ». Olivier Schaffter ne compte pas en rester là. Il a envoyé un signalement à Swiss Sport Integrity, signalement qui est en cours d’analyse, selon l’entité qui a notamment pour mission de protéger les sportifs. « Certains à la fédération ont une dent contre moi », conclut l’entraîneur jurassien. Si le dossier n’est de loin pas clos, un élément apparaît certain : il n’y aura pas d’autre sanction prise à l’encontre d’Audrey Gogniat. « Dans ce contexte, aucune autre mesure n’est prévue », rassure Swissshooting. Reste que la Franc-Montagnarde est absente du rendez-vous mondial qui se tient actuellement en Espagne et qu’elle ne pourra pas glaner de précieux points dans la course aux Championnats du monde.





Puis une non-sélection...

Un malheur n’arrivant généralement jamais seul, la série des mauvaises nouvelles s’est poursuivie en fin de semaine passée. Audrey Gogniat n’a pas été retenue par Swissshooting pour disputer les Championnats d’Europe en plein air prévus dans un mois en Croatie. « Cette décision repose sur des raisons sportives et n’a aucun lien avec l’affaire des Championnats d’Europe en Arménie. (…) La commission de sélection évalue également la courbe de forme », précise toutefois la fédération. Cette dernière ajoute encore que « seules les compétitions officielles supervisées par Swissshooting sont prises en compte dans le classement annuel » des athlètes.

« Je suis quand même déçue parce que j’ai fait une super année au petit calibre aux Championnats universitaires. Malheureusement, je rate trop de matches, de sélections pour la Suisse. C’est hyper difficile pour moi de me qualifier pour les Championnats d’Europe parce que mes résultats aux Etats-Unis ne sont pas pris en compte », regrette la médaillée olympique jurassienne. La fédération apporte là quelques nuances : « La commission de sélection prend (…) en compte des résultats obtenus aux Etats-Unis. La situation est toutefois compliquée par le fait qu’on ne tire pas à 50 mètres aux Etats-Unis », reconnaît-elle. Bien que très déçue, Audrey Gogniat dit qu'elle va continuer à travailler avec assiduité et espère retrouver prochainement des compétitions internationales d'envergure. /mle