Le Jura reçoit la crème du tennis de table romand

Les Championnats romands de tennis de table se tiennent ce week-end à Delémont. Quelque 200 ...
Le Jura reçoit la crème du tennis de table romand

Les Championnats romands de tennis de table se tiennent ce week-end à Delémont. Quelque 200 pongistes s’affrontent à la Blancherie. Reportage avec des représentants jurassiens.

La Blancherie accueille 200 pongistes romands ce week-end. La Blancherie accueille 200 pongistes romands ce week-end.

Le gratin du tennis de table vient de toute la Romandie pour s’affronter à Delémont. La capitale jurassienne accueille samedi et dimanche à la Blancherie les Championnats romands. Près de 200 pongistes, dont 27 du club de Delémont, prennent part au tournoi dans les catégories jeunesse, élite et vétéran. Le niveau est relevé mais la joueuse de 14 ans, Shana Esteves Ramos, en profite pour progresser. « Je m’amuse bien et même si je perds, je sais mes erreurs », apprécie la jeune habitante de Movelier. Son coéquipier en club, Nicolaï Kiefer, a lui aussi buté sur un adversaire coriace. Encouragé et dirigé par son entraineur, le Delémontain de 13 ans explique que pour bien jouer au tennis de table, « il faut beaucoup bouger et mettre de la rotation [dans la balle] et pas seulement de la vitesse. »

Reportage : Toute l’intensité du tennis de table à l’honneur à Delémont.

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La journée de samedi est dédiée aux catégories des moins de 11 ans jusqu’aux moins de 19 ans, ainsi qu’aux vétérans. Parmi les joueurs plus aguerris, Blaise Nusbaumer sait tirer avantage d’un tournoi à domicile. « Il y a le soutien populaire (…) et aussi l’environnement. C’est vrai que jouer sur nos tables et avec nos balles, on a nos repères », souligne le Jurassien qui est champion de Suisse en titre chez les 40-50 ans en simple, mais aussi en double avec le Neuchâtelois Fabien Persoz. Blaise Nusbaumer, dont le fils Evan joue en U11, prend beaucoup de plaisir à admirer les jeunes pongistes qui l’entourent. « On voit un peu la relève arriver (…) et de les voir progresser c’est super. » Ce dimanche sera réservé aux catégories élites ainsi qu’aux matches en double.

Le pongiste delémontain Nicolaï Kiefer (à droite) en plein match ce samedi matin. Le pongiste delémontain Nicolaï Kiefer (à droite) en plein match ce samedi matin.

Du chemin à parcourir pour les pongistes jurassiens

Sur les trois clubs jurassiens de tennis de table à Delémont, Porrentruy et Moutier, seul le delémontain participe aux Championnats romands. C’est d’ailleurs lui qui organise la tenue de l’évènement. Son président constate « un fossé » avec d’autre formations romandes, notamment dans les grandes villes, où ce sport se professionnalise. Michel Voyame admet « qu’il y a encore du travail » dans le Jura. Il souhaite « intensifier le nombre d’entrainements » pour permettre aux pongistes prometteurs de progresser davantage. Le président retient aussi que son club profite d’un fort engouement et a pu accueillir de nombreux jeunes joueurs supplémentaires. /nmy

Michel Voyame : « Il faut intensifier le nombre d’entrainements. »

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