Le Jura reçoit la crème du tennis de table romand

Le gratin du tennis de table vient de toute la Romandie pour s’affronter à Delémont. La capitale jurassienne accueille samedi et dimanche à la Blancherie les Championnats romands. Près de 200 pongistes, dont 27 du club de Delémont, prennent part au tournoi dans les catégories jeunesse, élite et vétéran. Le niveau est relevé mais la joueuse de 14 ans, Shana Esteves Ramos, en profite pour progresser. « Je m’amuse bien et même si je perds, je sais mes erreurs », apprécie la jeune habitante de Movelier. Son coéquipier en club, Nicolaï Kiefer, a lui aussi buté sur un adversaire coriace. Encouragé et dirigé par son entraineur, le Delémontain de 13 ans explique que pour bien jouer au tennis de table, « il faut beaucoup bouger et mettre de la rotation [dans la balle] et pas seulement de la vitesse. »