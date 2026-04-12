Les médailles nationales échappent aux nageurs jurassiens

Aucune médaille nationale n’est venue habiller le cou des nageurs jurassiens. Quatre régionaux ont participé de jeudi à dimanche aux Championnats de Suisse de natation en grand bassin à Uster, dans le canton de Zurich. Les membres de Basel Aquatics Gaëtan Saucy et Kalyssa Griffis ont atteints quelques finales. L’habitant de Develier a décroché son meilleur résultat dimanche avec une 6e place en 50m nage libre, à seulement 3 dixièmes du podium. Il a aussi pris le 15e rang en se qualifiant pour la finale B du 50m papillon jeudi. Kalyssa Griffis était, quant à elle, à 10 secondes d’un podium. Elle a récolté la 4e place du relais féminin 4x200m nage libre vendredi. La Delémontaine rentre aussi avec deux 10e place en 100m nage libre vendredi et en 50m nage libre dimanche.

Les deux autres Jurassiens présents à Uster, Livia Münch et Valerii Dziuba, du club de natation de Delémont, n’ont pas réussi à s’extraire de leurs qualifications respectives. La nageuse était engagée en brasse sur 50, 100 et 200m, alors que son coéquipier était en lice en 400m 4 nages et en 200m dos. /nmy