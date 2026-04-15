Un monde terrible attendu à Fontenais !

Fontenais vibrera à nouveau au rythme des Courses du Mont-Terrible. La 10e édition de la manifestation se tiendra samedi et dimanche dans le village ajoulot. Elle sera officiellement lancée vendredi dans les rues de Porrentruy avec la remise des dossards et une soirée festive.

Comme de coutume, plusieurs distances pourront être parcourues par les athlètes, dont le 50 kilomètres qui sera aussi le juge de paix du Championnat de Suisse de trail. D’ailleurs, les meilleurs adeptes de la discipline feront le déplacement en Ajoie. Spectacle assuré ! Nouveauté cette année : le défi des Marais réserve un tracé surprise aux participants.





Inscriptions bouclées depuis plusieurs semaines

Dire que la manifestation est victime de son succès relève du doux euphémisme. Tous les parcours affichent complets depuis février. Certains l’ont même été depuis fin 2025. Quelques chiffres suffisent pour mesurer le développement de ces Courses du Mont-Terrible : il y avait 509 participants lors de la première cuvée de 2026, il y en a aujourd’hui 2'700 et les inscriptions sont encore ouvertes sur place pour certaines épreuves, dont celles réservées aux enfants. Il y avait 80 bénévoles il y a dix ans, il y en a aujourd’hui 270. Enfin, le budget affichait 30'000 francs il y a dix ans, il atteint à présent 227'000 francs.

Les participants viennent de différents horizons. Le tiers est jurassien, alors que 47% sont des Suisses qui arrivent d’autres cantons. Environ 20% des athlètes présents en Ajoie proviennent de l’étranger, en particulier de France. « Une aubaine pour l’économie touristique », salue le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler, dont les équipes ont activement participé à la mise sur pied de la remise des dossards de vendredi à laquelle participeront notamment Jura Tourisme et l'Union du Commerce d'Ajoie et du Clos du Doubs. Les organisateurs des Courses du Mont-Terrible soulignent que de nombreux participants passent une ou plusieurs nuit(s) dans notre région en marge de ces courses et que certains reviennent pour retrouver un coin de pays qui les a séduits.