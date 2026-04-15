Un monde terrible attendu à Fontenais !

Fontenais vibrera à nouveau au rythme des Courses du Mont-Terrible. La 10e édition de la manifestation se tiendra samedi et dimanche dans le village ajoulot. Elle sera officiellement lancée vendredi dans les rues de Porrentruy avec la remise des dossards et une soirée festive.
Comme de coutume, plusieurs distances pourront être parcourues par les athlètes, dont le 50 kilomètres qui sera aussi le juge de paix du Championnat de Suisse de trail. D’ailleurs, les meilleurs adeptes de la discipline feront le déplacement en Ajoie. Spectacle assuré ! Nouveauté cette année : le défi des Marais réserve un tracé surprise aux participants.
Inscriptions bouclées depuis plusieurs semaines
Dire que la manifestation est victime de son succès relève du doux euphémisme. Tous les parcours affichent complets depuis février. Certains l’ont même été depuis fin 2025. Quelques chiffres suffisent pour mesurer le développement de ces Courses du Mont-Terrible : il y avait 509 participants lors de la première cuvée de 2026, il y en a aujourd’hui 2'700 et les inscriptions sont encore ouvertes sur place pour certaines épreuves, dont celles réservées aux enfants. Il y avait 80 bénévoles il y a dix ans, il y en a aujourd’hui 270. Enfin, le budget affichait 30'000 francs il y a dix ans, il atteint à présent 227'000 francs.
Les participants viennent de différents horizons. Le tiers est jurassien, alors que 47% sont des Suisses qui arrivent d’autres cantons. Environ 20% des athlètes présents en Ajoie proviennent de l’étranger, en particulier de France. « Une aubaine pour l’économie touristique », salue le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler, dont les équipes ont activement participé à la mise sur pied de la remise des dossards de vendredi à laquelle participeront notamment Jura Tourisme et l'Union du Commerce d'Ajoie et du Clos du Doubs. Les organisateurs des Courses du Mont-Terrible soulignent que de nombreux participants passent une ou plusieurs nuit(s) dans notre région en marge de ces courses et que certains reviennent pour retrouver un coin de pays qui les a séduits.
Philippe Eggertswyler : « On met énormément l’accent sur l’économie touristique. »
Une organisation à la hauteur de l’événement
La forte affluence prévue à Fontenais requiert une grande organisation : « Le plus grand défi, c’est d’absorber toutes les personnes qui arrivent sur le village », note René Cerf, responsable de la sécurité et de la logistique. Face à quelques plaintes, constats et remarques, le comité propose des nouveautés. « On aurait eu des soucis à l’avenir si on ne faisait rien », affirme René Cerf. Deux champs seront mis à disposition des véhicules par des agriculteurs, un à Fontenais et l’autre à Villars, d’où partiront des navettes. « Cela va beaucoup nous aider », salue, reconnaissant, René Cerf. Au chapitre des mesures prises pour les accès routiers, la Route de Montvoie sera fermée.
Sur place, il faut aussi être capable de gérer l’afflux de personnes. La cantine principale a été agrandie. Cette adaptation découle aussi de la limitation du nombre de places dans la halle de gymnastique suite au drame de Crans-Montana. Face aux défis conséquents, les Courses du Mont-Terrible se retrouvent limitées dans leur développement : « On ne veut pas forcément grandir pour que la qualité baisse. On va faire avec ce qu’on a et continuer ces quotas », souligne René Cerf qui précise qu’un déménagement de la manifestation n’est pas à l’ordre du jour. /mle