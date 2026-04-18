Jerome Furer et Nadja Fässler champions de Suisse de trail à Fontenais

« C’est vraiment une super sensation, c’est tout simplement le meilleur résultat de ma carrière. C’est parti vite, mais mon but était de ne pas aller trop vite sur les 35 premiers kilomètres, de ne pas être devant, mais après St-Ursanne, de pouvoir donner du gaz dans la montée », confiait Jerome Furer après avoir franchi la ligne sous le regard de l’entraîneur national alors que les championnats d’Europe arrivent en Slovénie début juin. « J’espère y être, en tout cas il m’a vu », rigole Jerome Furer. Le meilleur Jurassien Lilian Fleury a pris la 11e place de la course en 4h43’06’’.





Nadja Fässler explose le record féminin de près de 29 minutes !

Chez les dames, Nadja Fässler a fait une démonstration malgré une chaleur presque estivale. L’Appenzelloise qui avait annoncé qu’elle courrait au feeling a explosé le record de près de 29 minutes en terminant en 4h53’ ! « Je suis comblée, j’avais dit très honnêtement que je ne visais pas spécialement le titre ! », a confié sur la ligne d’arrivée celle qui a devancé la Chablaisienne Pauline Gex de 25 minutes et la Neuchâteloise Ariane Wilhem de près de 27 minutes.