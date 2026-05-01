Laurentin Docourt de retour sur la PoP’uP Run

Laurentin Docourt est de retour sur les terres de son exploit. L’athlète du Val Terbi participera ce samedi à la PoP’uP Run, cette épreuve de course à pied qui se déroule à Moutier. Comme d’habitude, les athlètes s’élanceront sur une boucle de dix kilomètres parsemée de difficultés. Le Jurassien avait battu le record de la course l’an dernier, avalant la boucle à… sept reprises en 8h03’15’’. Le trentenaire revient donc en Prévôté deux semaines après avoir avalé les 106 kilomètres des Courses du Mont-Terrible. Et il s’en réjouit : « Le parcours est très joueur. On peut le découper le matin. Jusqu’à environ midi, on arrive facilement à courir. Si on veut aller chercher 40-50 kilomètres le matin, c’est jouable », révèle-t-il. En deuxième partie de journée, Laurentin Docourt vise davantage de gestion : « C’est la tête qui décide d’aller le plus loin possible », ajoute-t-il. Pour parvenir à avaler une distance aussi conséquente que l’an dernier, l’habitant de Terre Sainte sait qu’il est important d’être précis dans les temps de passage.