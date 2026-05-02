Chloé Wermeille décroche la couronne cantonale

Chloé Wermeille décroche une troisième couronne dans un Championnat jurassien après 2019 et 2022. Elle succède à Flavie Beuchat qui restait sur trois titres consécutifs, mais qui n’a pas pris part à la compétition cette année. « Flavie est une des meilleures gymnastes suisses, donc peut-être que ça aurait été plus compliqué, mais le but est de rester fixé sur soi-même », confie la gymnaste.

Près de 230 gymnastes ont pris part au Championnat jurassien d’agrès samedi, pour la première édition aux Franches-Montagnes depuis 2014. /cra

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