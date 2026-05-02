Chloé Wermeille décroche la couronne cantonale

La gymnaste de la Fémina-Sport Glovelier a remporté le Championnat jurassien d’agrès en individuel ...
Chloé Wermeille décroche la couronne cantonale

La gymnaste de la Fémina-Sport Glovelier a remporté le Championnat jurassien d’agrès en individuel samedi aux Breuleux. Elle a devancé de peu Célie Fuhrimann et Timéa Hungerbühler dans la catégorie reine.

Chloé Wermeille s'est imposée devant Célie Fuhrimann (à gauche) et Timéa Hungerbühler (à droite) lors du Championnat jurassien d'agrès. (Photo : Aurore Girardin) Chloé Wermeille s'est imposée devant Célie Fuhrimann (à gauche) et Timéa Hungerbühler (à droite) lors du Championnat jurassien d'agrès. (Photo : Aurore Girardin)

Chloé Wermeille triomphe dans un Championnat jurassien d’agrès individuel très disputé. L’athlète de la Fémina-Sport Glovelier s’est imposée samedi aux Breuleux avec seulement 0,08 point d’avance sur sa poursuivante Célie Fuhrimann du GS Courchapoix. Juste derrière, l’Ajoulote Timéa Hungerbühler complète le podium de la catégorie C7 avec 36,53 points. « Le niveau est assez élevé et c’est serré donc ça permet de se tirer en avant et d’aller jusqu’au bout à 100% », sourit Chloé Wermeille.

Chloé Wermeille : « C’est un titre qui me tient beaucoup à cœur. »

Ecouter le son

Chloé Wermeille décroche une troisième couronne dans un Championnat jurassien après 2019 et 2022. Elle succède à Flavie Beuchat qui restait sur trois titres consécutifs, mais qui n’a pas pris part à la compétition cette année. « Flavie est une des meilleures gymnastes suisses, donc peut-être que ça aurait été plus compliqué, mais le but est de rester fixé sur soi-même », confie la gymnaste.

Près de 230 gymnastes ont pris part au Championnat jurassien d’agrès samedi, pour la première édition aux Franches-Montagnes depuis 2014. /cra

Vous retrouverez tous les résultats dans la soirée ici.


 

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