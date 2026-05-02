Raphaël Kiener domine la PoP’uP Run

Le Prévôtois a remporté la 9e édition de l’épreuve qui s’est déroulée samedi à Moutier. Il ...
Raphaël Kiener domine la PoP’uP Run

Le Prévôtois a remporté la 9e édition de l’épreuve qui s’est déroulée samedi à Moutier. Il est le seul à avoir avalé 60 km. Tania Nussbaumer de Courgenay a couru 50 km pour emporter l’épreuve féminine.

La PoP'uP Run de Moutier a réuni 468 participants samedi. (photo : archives Georges Henz). La PoP'uP Run de Moutier a réuni 468 participants samedi. (photo : archives Georges Henz).

Raphaël Kiener court plus et décroche la PoP’uP Run. Le Prévôtois a remporté la 9e édition de l’épreuve qui s’est déroulée samedi à Moutier. Il est le seul coureur à avoir bouclé le tour de 10 km à six reprises. Il a réalisé cette performance en 7h21’23’’. Le Biennois Gilles Champions (4h50’26’’) et Pierre-Alain Vallat de Villars-sur-Fontenais (5h30’27’’) complètent le podium avec 50 km de course chacun.

Chez les dames, Tania Nussbaumer a été la seule à parcourir 50 km. L’athlète de Courgenay y est parvenue en 6h48’58’’. Lisa Creti de Rossemaison a terminé au 2e rang, avec quatre boucles avalées en 4h58’16’’. La Prévôtoise Sabine Boegli complète le podium, également avec 40 km parcourus (5h56’56’’).

Cette 9e édition a réuni 468 participants, toutes catégories confondues. /cra


 

Actualités suivantes

La FIFA va revoir sa politique de billetterie pour le Mondial 2030

La FIFA va revoir sa politique de billetterie pour le Mondial 2030

Autres sports    Actualisé le 01.05.2026 - 12:14

Laurentin Docourt de retour sur la PoP’uP Run

Laurentin Docourt de retour sur la PoP’uP Run

Autres sports    Actualisé le 01.05.2026 - 09:45

Accueil triomphal à Fribourg pour les hockeyeurs de Gottéron

Accueil triomphal à Fribourg pour les hockeyeurs de Gottéron

Autres sports    Actualisé le 01.05.2026 - 10:52

Maradona était « bipolaire » avec « un trouble narcissique »

Maradona était « bipolaire » avec « un trouble narcissique »

Autres sports    Actualisé le 01.05.2026 - 01:41

Articles les plus lus