Raphaël Kiener domine la PoP’uP Run

Raphaël Kiener court plus et décroche la PoP’uP Run. Le Prévôtois a remporté la 9e édition de l’épreuve qui s’est déroulée samedi à Moutier. Il est le seul coureur à avoir bouclé le tour de 10 km à six reprises. Il a réalisé cette performance en 7h21’23’’. Le Biennois Gilles Champions (4h50’26’’) et Pierre-Alain Vallat de Villars-sur-Fontenais (5h30’27’’) complètent le podium avec 50 km de course chacun.

Chez les dames, Tania Nussbaumer a été la seule à parcourir 50 km. L’athlète de Courgenay y est parvenue en 6h48’58’’. Lisa Creti de Rossemaison a terminé au 2e rang, avec quatre boucles avalées en 4h58’16’’. La Prévôtoise Sabine Boegli complète le podium, également avec 40 km parcourus (5h56’56’’).

Cette 9e édition a réuni 468 participants, toutes catégories confondues. /cra