Le BCJ Challenge est lancé

Alizée Caroli et Léandre Monnerat ont remporté la première manche mercredi soir aux Genevez ...
Le BCJ Challenge est lancé

Alizée Caroli et Léandre Monnerat ont remporté la première manche mercredi soir aux Genevez.

Alizée Caroli s'est imposée aux Genevez, lors de la première manche du BCJ Challenge. (Photo : archives Georges Henz) Alizée Caroli s'est imposée aux Genevez, lors de la première manche du BCJ Challenge. (Photo : archives Georges Henz)

Gros succès pour la grande première du BCJ Challenge 2026. La première manche de l'épreuve de course à pied s’est disputée mercredi soir aux Genevez, sur 9,5 kilomètres. Plus de 700 sportifs ont pris le départ. Chez les dames, l’athlète de Bévilard-Malleray Alizée Caroli l’a emporté en 41’05’’ devant une autre athlète de Bévilard-Malleray Charlotte Erb (+1’25’’) et la Vadaise Marine Schaller (+1’45’’).

Chez les hommes, la victoire est revenue à l’athlète de Bassecourt Léandre Monnerat en 32’56’’. Le sportif vadais a gagné devant le Boncourtois Cédric Labadens (+35’’) et l’athlète alémanique Lucas Brondani (+53’’). La prochaine étape du BCJ Challenge aura lieu mercredi prochain à Boécourt. /mle


 

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