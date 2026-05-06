Le BCJ Challenge est lancé

Gros succès pour la grande première du BCJ Challenge 2026. La première manche de l'épreuve de course à pied s’est disputée mercredi soir aux Genevez, sur 9,5 kilomètres. Plus de 700 sportifs ont pris le départ. Chez les dames, l’athlète de Bévilard-Malleray Alizée Caroli l’a emporté en 41’05’’ devant une autre athlète de Bévilard-Malleray Charlotte Erb (+1’25’’) et la Vadaise Marine Schaller (+1’45’’).

Chez les hommes, la victoire est revenue à l’athlète de Bassecourt Léandre Monnerat en 32’56’’. Le sportif vadais a gagné devant le Boncourtois Cédric Labadens (+35’’) et l’athlète alémanique Lucas Brondani (+53’’). La prochaine étape du BCJ Challenge aura lieu mercredi prochain à Boécourt. /mle