Le tour du lac à la nage pour sensibiliser au souffle

C’est parti pour une aventure pas comme les autres. Ce dimanche à la Pointe du Grain à Bevaix, Vanessa Falciola entame un défi hors du commun. Cette instructrice d’apnée et accompagnatrice du souffle commence son tour du lac de Neuchâtel en « seatrekking », soit avec des palmes, un masque et un tuba. Cette aventure, de près de 100 km, doit durer « entre 9 et 11 jours, selon la météo », explique-t-elle avant son départ. « Je nagerai entre 4 et 5 heures par jour avec des petites pauses sur l’eau pour boire et manger un peu », précise la Neuchâteloise.