Le printemps animé de Matias Moreno Domont

Deux échéances qui dessineront l’année de Matias Moreno Domont. Le karatéka jurassien participe dès jeudi au Championnat d’Europe par équipes à Francfort, en Allemagne. Il sera aligné en kata avec ses coéquipiers biennois et fribourgeois. Un classement dans le top 7 leur permettrait de se qualifier pour les Championnats du monde qui se dérouleront en fin d’année en Chine, ce qui serait une première pour notre pays en kata. Et c’est le grand objectif de Matias Moreno Domont : « On aimerait le faire pour la Suisse », affirme-t-il.

Depuis quelques mois, l’encadrement a évolué et l’espoir d’un classement qui emmènerait les Helvètes aux Mondiaux est devenu légitime : « On est mieux préparé, que ce soit physiquement ou mentalement. (…) Maintenant, on a un quatrième karatéka qui est venu renforcer l’équipe. Il sera remplaçant. (…) Cela nous permet de faire tourner en cas de blessure ou de mauvaises sensations », déclare l’Ajoulot de 24 ans. Matias Moreno Domont le sait, le tirage au sort de la compétition sera particulièrement important. Le sportif jurassien estime que son équipe est capable de battre environ la moitié des 16 pays engagés, y compris des équipes fortes qui lui ont donné du fil à retordre par le passé.