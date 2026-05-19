Le printemps animé de Matias Moreno Domont

Le karatéka jurassien dispute deux compétitions d’envergure ces prochaines semaines.
Le printemps animé de Matias Moreno Domont

Le karatéka jurassien dispute deux compétitions d’envergure ces prochaines semaines.

Matias Moreno Domont sera aligné sur deux compétitions majeures. (Photo : archives Matias Moreno Domont) Matias Moreno Domont sera aligné sur deux compétitions majeures. (Photo : archives Matias Moreno Domont)

Deux échéances qui dessineront l’année de Matias Moreno Domont. Le karatéka jurassien participe dès jeudi au Championnat d’Europe par équipes à Francfort, en Allemagne. Il sera aligné en kata avec ses coéquipiers biennois et fribourgeois. Un classement dans le top 7 leur permettrait de se qualifier pour les Championnats du monde qui se dérouleront en fin d’année en Chine, ce qui serait une première pour notre pays en kata. Et c’est le grand objectif de Matias Moreno Domont : « On aimerait le faire pour la Suisse », affirme-t-il. 

Depuis quelques mois, l’encadrement a évolué et l’espoir d’un classement qui emmènerait les Helvètes aux Mondiaux est devenu légitime : « On est mieux préparé, que ce soit physiquement ou mentalement. (…) Maintenant, on a un quatrième karatéka qui est venu renforcer l’équipe. Il sera remplaçant. (…) Cela nous permet de faire tourner en cas de blessure ou de mauvaises sensations », déclare l’Ajoulot de 24 ans. Matias Moreno Domont le sait, le tirage au sort de la compétition sera particulièrement important. Le sportif jurassien estime que son équipe est capable de battre environ la moitié des 16 pays engagés, y compris des équipes fortes qui lui ont donné du fil à retordre par le passé.

Matias Moreno Domont : « On a envie d’aller chercher des choses plus importantes cette année. »

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Cap sur le Brésil

Après cette compétition européenne qui se déroulera à Francfort, en Allemagne, Matias Moreno Domont s’en ira au pays de la Samba. Le Jurassien disputera pour la première fois les Championnats du monde universitaires qui auront lieu au Brésil. Cette manifestation se tient tous les quatre ans et l’étudiant ajoulot peine à se rendre compte du niveau. Il estime que les compétiteurs étaient particulièrement bons il y a quatre ans, mais moins il y a huit ans. Du coup, il ne tire pas de plans sur la comète : « Je vais aller chercher le plus que je peux sans trop me poser de questions », avoue Matias Moreno Domont qui s’apprête à vivre un prochain mois particulièrement intense. Le Bruntrutain accorde en parallèle passablement de temps à ses études en sport, lui qui pourrait être prochainement admis en Master. /mle


 

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