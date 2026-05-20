Un air de déjà-vu sur le BCJ Challenge

Alizée Caroli l’a emporté chez les dames alors que Tom Lachat s'est distingué chez les hommes ...
Un air de déjà-vu sur le BCJ Challenge

Alizée Caroli l’a emporté chez les dames alors que Tom Lachat s'est distingué chez les hommes.

Après Boécourt la semaine passée, le peloton du BCJ Challenge est parti de Develier ce mercredi. (Photo : archives BCJ Challenge) Après Boécourt la semaine passée, le peloton du BCJ Challenge est parti de Develier ce mercredi. (Photo : archives BCJ Challenge)

On prend les mêmes et on recommence côté féminin au BCJ Challenge. Alizée Caroli, de Bévilard-Malleray, l’a emporté ce mercredi à Develier, après 8,9 kilomètres d’effort. Elle a avalé la distance en 38'35''. Comme lors de la manche initiale de cette course à étapes, elle a dominé Charlotte Erb (Bévilard-Malleray) de 27'' et Marine Schaller, de Bassecourt, de 1’17’’. Gagnante une semaine plus tôt lors de la deuxième étape, Morgane Crausaz n’a pas pris le départ chez les Escargots.

Chez les hommes, changement de vainqueur. Après les deux succès du Vadais Léandre Monnerat, c’est Tom Lachat, de Montsevelier, qui s’est imposé à Develier en 32'25''. Il a devancé le Bruntrutain Philippe Beuret (+11’’) et le Delémontain Théo Fleury (+50’’). Environ 500 participants ont rallié l’arrivée de cette troisième étape en course à pied. Ils étaient une cinquantaine en Nordic Walking. La quatrième et dernière aura lieu mercredi prochain à Vendlincourt. /mle


 

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