Conditions idéales pour le Jura Air Tour

Cette compétition de marche et de vol en parapente a attiré 21 passionnés dans notre région ...
Conditions idéales pour le Jura Air Tour

Cette compétition de marche et de vol en parapente a attiré 21 passionnés dans notre région, sous un soleil généreux.

Les sportifs ont animé le ciel de la région. (Photo : Jura Air Tour) Les sportifs ont animé le ciel de la région. (Photo : Jura Air Tour)

De bonnes conditions pour les participants du Jura Air Tour. Ils étaient 21 à prendre part à cette compétition de marche et de vol en parapente entre samedi et lundi. Ils venaient de Suisse, de France, d’Allemagne mais aussi de Corée du Sud. Les sportifs ont arpenté plusieurs secteurs, dont ceux de Moutier, de Graitery et de Boécourt. La victoire est revenue à Remo Lehner, devant Christoph Schoch et Xavier Guidetti. Le meilleur régional a été Nathan Chaignat, 4e. /comm-mle


 

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