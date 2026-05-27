Alizée Caroli et Tom Lachat couronnés au BCJ Challenge

Le BCJ Challenge a couronné ses vainqueurs sous la chaleur de Vendlincourt. La quatrième et dernière étape de cette course a eu lieu ce mercredi dans le village ajoulot où près de 600 athlètes ont pris le départ. Classé 5e de ce tracé de 9 kilomètres, Tom Lachat, de Montsevelier, s’est adjugé le classement général de cette épreuve. « Je suis tombé un peu malade en début de semaine », indique le jeune athlète qui n’a pas eu partie facile ce mercredi mais qui a pu gérer son acquis, lui qui a terminé dans le top 5 des quatre manches de cette course à étapes. Au classement général final, le sportif de Terre Sainte a devancé le Bruntrutain Philippe Beuret (+1’52’’) et le Delémontain Théo Fleury (+3’03’’). Ce dernier a d’ailleurs remporté la dernière étape de ce BCJ Challenge en terre ajoulote.
Tom Lachat n’avait pas « les jambes pour gagner » à Vendlincourt
Chez les dames, la régularité d’Alizée Caroli a payé. La sportive de Bévilard-Malleray a gagné deux étapes de ce BCJ Challenge et a terminé deux fois au 2e rang, notamment ce mercredi à Vendlincourt où elle a été devancée par une autre athlète de Bévilard-Malleray Charlotte Erb. Cette dernière se classe d’ailleurs au 2e rang du classement général (+2’25’’). Le podium est complété par la Vadaise Marine Schaller (+5’00’’). Les trois sportives n’ont eu cesse de se donner la réplique lors de cette compétition. Au final, c’est donc Alizée Caroli qui s’est imposée, pour son plus grand bonheur : « C’était vraiment une belle ambiance. Les courses étaient belles. Je suis contente », a-t-elle déclaré, tout sourire.
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