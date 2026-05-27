Alizée Caroli et Tom Lachat couronnés au BCJ Challenge

Chez les dames, la régularité d’Alizée Caroli a payé. La sportive de Bévilard-Malleray a gagné deux étapes de ce BCJ Challenge et a terminé deux fois au 2e rang, notamment ce mercredi à Vendlincourt où elle a été devancée par une autre athlète de Bévilard-Malleray Charlotte Erb. Cette dernière se classe d’ailleurs au 2e rang du classement général (+2’25’’). Le podium est complété par la Vadaise Marine Schaller (+5’00’’). Les trois sportives n’ont eu cesse de se donner la réplique lors de cette compétition. Au final, c’est donc Alizée Caroli qui s’est imposée, pour son plus grand bonheur : « C’était vraiment une belle ambiance. Les courses étaient belles. Je suis contente », a-t-elle déclaré, tout sourire.

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