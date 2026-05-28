Après l’effort, le réconfort à Rebeuvelier

Le Tour de R'beutz remet le couvert une 40e fois. Cette manche du Trophée jurassien vivra une édition anniversaire vendredi et samedi à Rebeuvelier. Des centaines de coureurs à pied sont attendus au départ vendredi soir, tout comme de nombreux vététiste samedi après-midi. Les parcours sont réputés difficiles et techniques avec des dénivelés conséquents, mais c’est aussi ce qui explique l’attrait pour ces courses, selon Lauriane Wüthrich, membre du comité d’organisation. Cette dernière évoque aussi la beauté du paysage et des sentiers. Des parcours populaires offrent une alternative aux moins aguerris.
Cette manifestation vivra donc sa 40e édition. Elle doit sa création à Jacques Stämpfli, dont la passion pour la course a conduit de fil en aiguille à la mise sur pied de cet événement. Alors qu’il éprouvait une forme de lassitude à courir seul, l’habitant de Rebeuvelier avait placardé une affiche au centre du village pour trouver de la compagnie. Surprise : ce sont 30 enfants qui débarquèrent un samedi matin pour accompagner le sportif, sourit Lauriane Wüthrich. Le Tour de R’beutz vivait ses prémices.
Lauriane Wüthrich : « Au début, les parcours étaient relativement faciles. »
Des airs de fête du village
« Le vendredi soir, c’est notre fête du village », s’exclame Lauriane Wüthrich. En effet, le Tour de R’beutz est la plus grande manifestation qui a lieu à Rebeuvelier durant l’année, la fête du village n’y étant plus organisée. Et la solidarité n’est plus à prouver : « Tout le monde donne un coup de main, que ce soient des personnes membres de sociétés ou pas », note Lauriane Wüthrich qui salue cet engagement qui ôte un certain poids aux organisateurs.
Toutes les informations concernant le Tour de R’beutz sont à retrouver ici. /mle