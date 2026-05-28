Après l’effort, le réconfort à Rebeuvelier

Le Tour de R’beutz vit sa 40e édition vendredi et samedi. Les organisateurs mettent sur pied ...
Après l’effort, le réconfort à Rebeuvelier

Le Tour de R’beutz vit sa 40e édition vendredi et samedi. Les organisateurs mettent sur pied un événement rassembleur.

Les vététistes seront à nouveau au départ ce samedi à Rebeuvelier. (Photo : archives Georges Henz) Les vététistes seront à nouveau au départ ce samedi à Rebeuvelier. (Photo : archives Georges Henz)

Le Tour de R'beutz remet le couvert une 40e fois. Cette manche du Trophée jurassien vivra une édition anniversaire vendredi et samedi à Rebeuvelier. Des centaines de coureurs à pied sont attendus au départ vendredi soir, tout comme de nombreux vététiste samedi après-midi. Les parcours sont réputés difficiles et techniques avec des dénivelés conséquents, mais c’est aussi ce qui explique l’attrait pour ces courses, selon Lauriane Wüthrich, membre du comité d’organisation. Cette dernière évoque aussi la beauté du paysage et des sentiers. Des parcours populaires offrent une alternative aux moins aguerris.

Cette manifestation vivra donc sa 40e édition. Elle doit sa création à Jacques Stämpfli, dont la passion pour la course a conduit de fil en aiguille à la mise sur pied de cet événement. Alors qu’il éprouvait une forme de lassitude à courir seul, l’habitant de Rebeuvelier avait placardé une affiche au centre du village pour trouver de la compagnie. Surprise : ce sont 30 enfants qui débarquèrent un samedi matin pour accompagner le sportif, sourit Lauriane Wüthrich. Le Tour de R’beutz vivait ses prémices.

Lauriane Wüthrich : « Au début, les parcours étaient relativement faciles. »

Ecouter le son

Des airs de fête du village

« Le vendredi soir, c’est notre fête du village », s’exclame Lauriane Wüthrich. En effet, le Tour de R’beutz est la plus grande manifestation qui a lieu à Rebeuvelier durant l’année, la fête du village n’y étant plus organisée. Et la solidarité n’est plus à prouver : « Tout le monde donne un coup de main, que ce soient des personnes membres de sociétés ou pas », note Lauriane Wüthrich qui salue cet engagement qui ôte un certain poids aux organisateurs.

Toutes les informations concernant le Tour de R’beutz sont à retrouver ici. /mle


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Alizée Caroli et Tom Lachat couronnés au BCJ Challenge

Alizée Caroli et Tom Lachat couronnés au BCJ Challenge

Autres sports    Actualisé le 27.05.2026 - 22:24

L'état de Maradona requérait une convalescence en centre de soins

L'état de Maradona requérait une convalescence en centre de soins

Autres sports    Actualisé le 27.05.2026 - 02:55

Norvégiens et Lettons l'emportent

Norvégiens et Lettons l'emportent

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 22:53

Les Delémontains vice-champions de Suisse de tennis de table

Les Delémontains vice-champions de Suisse de tennis de table

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 13:38

Articles les plus lus

Conditions idéales pour le Jura Air Tour

Conditions idéales pour le Jura Air Tour

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 11:55

Les Delémontains vice-champions de Suisse de tennis de table

Les Delémontains vice-champions de Suisse de tennis de table

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 13:38

Norvégiens et Lettons l'emportent

Norvégiens et Lettons l'emportent

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 22:53

L'état de Maradona requérait une convalescence en centre de soins

L'état de Maradona requérait une convalescence en centre de soins

Autres sports    Actualisé le 27.05.2026 - 02:55

Conditions idéales pour le Jura Air Tour

Conditions idéales pour le Jura Air Tour

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 11:55

Les Delémontains vice-champions de Suisse de tennis de table

Les Delémontains vice-champions de Suisse de tennis de table

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 13:38

Gkolomeev nage le 50 m nage libre plus vite que le record du monde

Gkolomeev nage le 50 m nage libre plus vite que le record du monde

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 13:57

Norvégiens et Lettons l'emportent

Norvégiens et Lettons l'emportent

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 22:53

L'équipe de Suisse gagne pour la première fois à domicile

L'équipe de Suisse gagne pour la première fois à domicile

Autres sports    Actualisé le 24.05.2026 - 19:02

Stevanovic: « Cette défaite a un goût amer »

Stevanovic: « Cette défaite a un goût amer »

Autres sports    Actualisé le 24.05.2026 - 19:26

Conditions idéales pour le Jura Air Tour

Conditions idéales pour le Jura Air Tour

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 11:55

Gkolomeev nage le 50 m nage libre plus vite que le record du monde

Gkolomeev nage le 50 m nage libre plus vite que le record du monde

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 13:57