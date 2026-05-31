La FSG Alle promue en Ligue B

Mission accomplie pour la FSG Alle. Deuxièmes l’année passée, les athlètes ajoulots ont remporté le championnat de Suisse interclubs de Ligue C samedi à Riehen. Ils sont ainsi promus en Ligue nationale B. L’équipe mixte de 40 sportifs a cumulé un total de 482,5 points sur les 23 épreuves de la journée pour devancer LK Zug (412) et TV Riehen (383). « C’était vraiment quelque chose qu’on voulait, c’est une grande fierté pour tout le club, pour tout le travail qu’on fait depuis des années. On a une belle homogénéité, on arrive à bien se répartir dans toutes les disciplines, c’est vraiment notre force , explique l’entraineur principal de la FSG Alle, Sébastien Witschi.

Parmi les meilleures performances, Nathan Gyger a remporté le 100 m et le 400 m, où Rémi Gerber a pris la 3e place avant de finir 2e au saut en longueur. Stanley Leuba et Loris Intzy ont pris les deux premières places du 800 m, alors que Mélissa Girardin s’est classée 2e. Florian Somè a pris le 2e rang du 110 m haies, tout comme Djovensky Zetrenne au triple saut, Sofia Chételat sur 3'000 m, Fiona Ribeaud au saut en hauteur, ainsi que le quatuor Rémi Gerber, Alicia Masini, Nathan Gyger et Eva Kottelat lors du 4x100 m.