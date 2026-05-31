Matias Moreno Domont engrange de la confiance. Le karatéka jurassien a remporté la première compétition de Swiss League disputée ce week-end à Bienne. Associé à ses coéquipiers Léandro Petrone, Samuel Dos Santos et Julien Codes, il s’est imposé dans la catégorie kata par équipe. Matias Moreno Domont s’envolera d’ici une semaine pour les championnats du monde universitaires à Brasilia au Brésil. /comm-emu
Victoire nationale pour Matias Moreno Domont
Le karatéka jurassien a remporté une épreuve de Swiss League ce week-end à Bienne dans la catégorie ...
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