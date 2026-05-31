Victoire nationale pour Matias Moreno Domont

Matias Moreno Domont engrange de la confiance. Le karatéka jurassien a remporté la première compétition de Swiss League disputée ce week-end à Bienne. Associé à ses coéquipiers Léandro Petrone, Samuel Dos Santos et Julien Codes, il s’est imposé dans la catégorie kata par équipe. Matias Moreno Domont s’envolera d’ici une semaine pour les championnats du monde universitaires à Brasilia au Brésil. /comm-emu