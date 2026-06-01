Jolies performances jurassiennes aux National Summer Games

Cette compétition sportive pour personnes en situation de handicap mental s’est terminée le ...
Jolies performances jurassiennes aux National Summer Games

Cette compétition sportive pour personnes en situation de handicap mental s’est terminée le week-end passé à Zoug. Plusieurs Jurassiens se sont illustrés.

La cérémonie d'ouverture a eu lieu en grande pompe dans la patinoire zougoise. (Photo : National Games Zoug) La cérémonie d'ouverture a eu lieu en grande pompe dans la patinoire zougoise. (Photo : National Games Zoug)

C’est une compétition pas comme les autres qui a pris fin avec de larges sourires à Zoug. La ville de Suisse centrale a accueilli la semaine passée les National Summer Games, organisés par Special Olympics. Des centaines de personnes en situation de handicap mental ont participé avec pour objectif de se surpasser. Plusieurs sportifs jurassiens ont d’ailleurs su tirer leur épingle du jeu. En basketball, l’équipe de Pro Infirmis Jura s’est classée 2e de sa catégorie. En football, les SRD Young Stars ont également pris le 2e rang de leur catégorie. En natation, plusieurs athlètes se sont aussi mis en évidence : Johny Eschmann a remporté deux courses, alors qu’Emmanuel Willemin en a gagné une. Véronique Quebatte et Jordan Vauthier sont quant à eux montés sur le podium respectivement à une et à deux reprises. /mle


 

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