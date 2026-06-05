Katherine Choong dompte « Ravage »

L’adepte jurassienne d’escalade est devenue récemment la première femme à venir à bout de cette ...
Katherine Choong dompte « Ravage »

L’adepte jurassienne d’escalade est devenue récemment la première femme à venir à bout de cette voie difficile.

Katherine Choong est venue à bout de « Ravage ». (Photo : Simon Casella) Katherine Choong est venue à bout de « Ravage ». (Photo : Simon Casella)

Une nouvelle voie réussie pour Katherine Choong. La sportive jurassienne a dompté récemment « Ravage » qui avait été escaladée pour la première fois en 1986 et qui était considérée à l’époque comme la voie la plus dure du monde. Depuis, elle a été déclassée. Katherine Choong est devenue la première femme à réussir une telle prouesse. La paroi escaladée par l’athlète de notre région se situe à Chuensiberg, dans le canton de Bâle-Campagne.

« Ravage » est une voie très courte d’une dizaine de mètres, « brutale », selon Katherine Choong. Cette dernière avoue avoir dû s’y prendre à plusieurs reprises pour la dompter, après avoir passé « pas mal de temps à chercher des solutions ». /comm-mle


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