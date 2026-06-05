Le strike comme obsession, le spare comme consolation

Ils font partie des meilleurs joueurs de bowling de Suisse : Luigi Viesti, de Bassecourt, et Juan Escribano, de Courrendlin, sont en lice ce samedi aux Championnats de Suisse de bowling en doublette. Tous deux se partageront la piste et rêvent de médaille, quelques jours après avoir échoué à intégrer le top 10 en individuel.

Les deux Vadais s’entraînent régulièrement et peaufinent leurs lancers avant ce type de grande échéance. Chaque joueur dispose de ses propres boules, certaines dédiées au premier coup en quête de strike (ndlr : le strike consiste à renverser les dix quilles en un seul lancer), d’autres consacrées à la précision du spare (ndlr : le spare consiste à renverser toutes les quilles en deux lancers). Chaque boule a sa spécificité et est conçue sur mesure pour répondre aux attentes des joueurs chevronnés.





Du calme plutôt que de la force

Luigi Viesti et Juan Escribano indiquent que la prise d’élan est très importante avant un coup. Celle-ci permet de lâcher la boule dans de bonnes conditions, sans utiliser de force. « Il faut de la patience et surtout de la sérénité. Si vous arrivez dans un bowling avec l’intention de vous défouler, vous avez meilleur temps d’aller courir ou de taper dans un ballon. Le bowling, ça challenge vos émotions », souligne Juan Escribano. Luigi Viesti précise aussi que le facteur « chance » est bien présent.

Avant toute partie en compétition, les joueurs disposent de dix minutes pour appréhender la piste. Ce temps est utilisé pour tenter de trouver les bons angles en fonction de l’intensité avec laquelle la piste a été huilée. « On va chercher beaucoup d’huile pour que la boule réagisse quand elle arrive sur le sec », explique Luigi Viesti qui évoque l’importance de la mise d’effet dans les lancers. Les bons joueurs de bowling lancent ainsi leurs boules avec beaucoup d’effet en direction de la rigole pour qu’elles reviennent ensuite dans la poche. Cette poche, c’est le Graal de tout joueur de bowling, soit l’endroit précis situé entre la première quille et la deuxième rangée formée de deux quilles. Si la poche est trouvée, c’est strike (presque) assuré. Vous voilà armés pour vos prochaines parties entre amis. Gare à la rigole ! /mle