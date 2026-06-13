Bastien Jornod et Carole Perrot s’imposent à La Neuveville

Les Triathlon Jurassik Series se sont ouverts ce samedi sous le soleil avec la traditionnelle première étape à La Neuveville. Bastien Jornod s’est imposé chez les hommes en bouclant les 400m de natation, 17km de VTT et 8km de course à pied en 1h14’30’’. Le Neuchâtelois a devancé de 1’43’’ Gauthier Monnerat de Bassecourt, ce qui augure peut-être du mano a mano pour la suite de la saison puisque les deux hommes s’étaient partagé la couronne de champion de l’arc jurassien la saison dernière. Le Chaux-de-Fonnier Lionel Vallat complète le podium à 3’40’’ du vainqueur. La victoire est revenue chez les dames à la championne de l’an dernier et inusable Carole Perrot. L’athlète de Prêles s’est imposée en 1h27’35’’ avec 14 secondes d’avance sur Simone Zurkinden et 5’31’’ sur l’Ajoulote Sarah Schaffter. La prochaine étape des Triathlon Jurassik Series aura lieu le 4 juillet à Val-de-Ruz. /jpi