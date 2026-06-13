La Fête cantonale jurassienne de lutte lancée sous le soleil à Saignelégier

« C’est une belle découverte, je suis impressionné par la qualité de l’organisation et la puissance des lutteurs. Pourtant je suis Jurassien, mais ça me plait de voir ça ! », renchérit Jacques, venu des Bois. Si le public était bien présent autour des ronds de sciures, les organisateurs reconnaissent qu’il y aurait pu avoir encore plus de monde, la faute à une météo presque trop belle. « On sait que les agriculteurs sont un public fidèle, mais il fait beau donc ils sont tous au foin ! Ils viendront ce soir et dimanche », sourit le président du comité d’organisation Alain Léchenne.





Première pour Quentin Cerf, Clemens Krebs décroche 3 victoires et un nul

L’association jurassienne de lutte comptait ce samedi deux lutteurs parmi les actifs engagés. Pour sa toute première fête cantonale, Quentin Cerf est parvenu à décrocher une victoire sur les six passes de la journée. « Je suis déjà content d’avoir réussi à en gagner une. On est surtout content de lutter ici, dans le Jura ! », souffle le Bruntrutain. Clemens Krebs, originaire de Bâle-Campagne mais citoyen de St-Brais, a décroché pour le Jura trois victoires et un match nul en six passes, échouant à 1,5 point d’une couronne. « C’est phénoménal, il y a beaucoup de monde, la météo est belle, c’est tip top ! », se réjouit le jovial Clemens. La grosse journée est attendue ce dimanche avec 250 lutteurs espoirs à Saignelégier, dont une vingtaine de Jurassiens. /jpi