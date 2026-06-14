Le Marathon du Jura… aux Jurassiens !

Lionel Varé de Mervelier et Julie Mouttet de Courtételle ont remporté ce dimanche la 3e édition ...
Le Marathon du Jura… aux Jurassiens !

Lionel Varé de Mervelier et Julie Mouttet de Courtételle ont remporté ce dimanche la 3e édition du Marathon du Jura.

Lionel Varé (dossard 51) s'est imposé devant Laurentin Docourt (dossard 69) sur les routes vadaises. (Photo : Cédric Prudat) Lionel Varé (dossard 51) s'est imposé devant Laurentin Docourt (dossard 69) sur les routes vadaises. (Photo : Cédric Prudat)

Les coureurs jurassiens ont fait main basse cette année sur le Marathon du Jura, chez les garçons comme chez les dames. Sous un soleil radieux, mais avec quelques brises de vent bienvenues, Lionel Varé de Mervelier, ajoulot d’origine, s’est imposé en avalant les 42,1 km et 343m de dénivelé positif en 2h59’38’’. Il a devancé de 5’39’’ Laurentin Docourt de Corban et de 6’36’’ le Fribourgeois Frédéric Pochon. Le vainqueur des deux premières éditions, Luis Moreira, n’était pas au départ.


La vainqueure Julie Mouttet enfilait un dossard pour la première fois !

Chez les dames, Julie Mouttet l’a emporté pour la toute première fois qu’elle enfilait un dossard sur une course ! La citoyenne de Courtételle a franchi la ligne après 3h58’06’’ d’effort, devançant Dominique Orsatti de 17’23’’ et Margot Cattin de 19’38’’. Sur l’épreuve reine, 84 participants (67 hommes et 17 femmes) étaient au départ de cette 3e édition du Marathon du Jura, un chiffre en hausse par rapport aux deux premières éditions. /jpi


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Football: Infantino rend hommage aux victimes de Crans-Montana

Football: Infantino rend hommage aux victimes de Crans-Montana

Autres sports    Actualisé le 14.06.2026 - 12:17

La Fête cantonale jurassienne de lutte lancée sous le soleil à Saignelégier

La Fête cantonale jurassienne de lutte lancée sous le soleil à Saignelégier

Autres sports    Actualisé le 13.06.2026 - 19:27

Le Jura 3e du Match romand d’athlétisme

Le Jura 3e du Match romand d’athlétisme

Autres sports    Actualisé le 13.06.2026 - 18:43

Chronos de folie aux Championnats universitaires américains

Chronos de folie aux Championnats universitaires américains

Autres sports    Actualisé le 13.06.2026 - 17:25

Articles les plus lus