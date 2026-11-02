Audrey Gogniat à l’épreuve des Mondiaux avec les JO dans un coin de la tête

Le chemin des Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles passe par le Qatar pour Audrey Gogniat. La Franc-Montagnard participe aux Championnats du monde de tir qui se tiennent du 1er au 14 novembre à Doha. La médaillée olympique et européenne en individuel tentera de décrocher ce mardi une première breloque mondiale au concours de tir à la carabine à 10 mètres. Une victoire de la Jurassienne ne lui assurera pas une place aux prochains JO, mais cela permettra à la Suisse de décrocher un quota olympique nécessaire pour sélectionner des tireurs.
Audrey Gogniat : « Ça va être juste une brique de plus pour arriver jusqu’aux Jeux. »
Audrey Gogniat se présente donc aux Mondiaux avec une grande envie de bien faire, même si elle a traversé ces derniers mois une période de turbulences avec la Fédération suisse de tir sportif. La Taignonne qui étudie aux Etats-Unis sait qu’« être parmi les meilleures signifierait que la porte pour les Jeux de 2028 s’ouvrirait », mais elle est consciente que « c’est une construction brique par brique » pour atteindre Los Angeles. Audrey Gogniat devrait aussi être engagée en compétition par équipe mixte ce mercredi.
L'objectif fixé par la fédération est d'obtenir cinq places olympiques pour la Suisse. Selon les quotas obtenus et les athlètes sélectionnés, l'épreuve mixte à la carabine à air comprimé pourrait offrir une possibilité supplémentaire. /nmy-ats