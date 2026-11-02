Audrey Gogniat à l’épreuve des Mondiaux avec les JO dans un coin de la tête

Audrey Gogniat se présente donc aux Mondiaux avec une grande envie de bien faire, même si elle a traversé ces derniers mois une période de turbulences avec la Fédération suisse de tir sportif. La Taignonne qui étudie aux Etats-Unis sait qu’« être parmi les meilleures signifierait que la porte pour les Jeux de 2028 s’ouvrirait », mais elle est consciente que « c’est une construction brique par brique » pour atteindre Los Angeles. Audrey Gogniat devrait aussi être engagée en compétition par équipe mixte ce mercredi.

L'objectif fixé par la fédération est d'obtenir cinq places olympiques pour la Suisse. Selon les quotas obtenus et les athlètes sélectionnés, l'épreuve mixte à la carabine à air comprimé pourrait offrir une possibilité supplémentaire. /nmy-ats