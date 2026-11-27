Ilia Malinin repousse encore les limites de son sport. Il a battu le record du monde sur le programme court.

Le champion du monde Ilia Malinin a établi un record du monde dans le programme court lors du Grand Prix de Tokyo vendredi. L'Américain de 21 ans a obtenu 114,81 points pour sa prestation, dépassant ainsi de 0,84 point le précédent record établi par son compatriote Nathan Chen lors des Jeux olympiques de Pékin en 2022.

Chen détient toujours le record combiné du programme court et du programme libre avec 335,30 points.

Le Schaffhousois Lukas Britschgi abordera le programme libre samedi avec une chance de monter sur le podium. Le champion d'Europe de 2025 occupe la 5e place du classement intermédiaire avec 90,81 points.

/ATS