Fribourg-Gottéron renforce son contingent étranger avec l'arrivée de William Worge Kreü. Le défenseur suédois s'est engagé jusqu'au terme de la saison, a annoncé jeudi le club de National League.

L'arrière de 26 ans débarque chez les Dragons en provenance d'Ambri-Piotta, où il s'était engagé en début de saison après la blessure de Jesse Virtanen. Ce dernier étant de retour, le club tessinois a décidé de libérer Kreü après 18 matches (7 assists).

Le Suédois rejoint ses compatriotes Patrik Nemeth, Jacob de la Rose, Lucas Hedlund et Marcus Sörensen au sein de la légion étrangère de Fribourg, laquelle compte également le Finlandais Henrik Borgström et l'Américain Michael Kapla. Il pourra faire ses débuts dès vendredi contre Rapperswil (19h45), a précisé Gottéron.

/ATS