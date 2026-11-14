Un troisième record de Suisse pour Antoine Viquerat

Antoine Viquerat a décroché un troisième record de Suisse lors des Championnats nationaux en petit bassin à Lausanne. Il a signé un chrono de 26''65 lors des séries de 50 m brasse samedi.

Viquerat améliore ainsi de sept centièmes la marque de Maël Allegrini. Ce dernier avait établi ce précédent record l’an dernier lors des Championnats nationaux.

Il s’agit déjà du troisième record suisse en autant de courses pour le nageur de 28 ans, qui a récemment quitté l'équipe de France pour défendre les couleurs helvétiques. Il avait déjà amélioré deux fois la meilleure marque nationale sur 200 m brasse la veille.

/ATS