Le Jura célèbre ses champions

Les sportifs qui font rayonner le Jura loin à la ronde ont été mis à l’honneur par le Gouvernement jurassien. Les autorités de notre canton ont honoré ce mardi des athlètes du Jura « ayant remporté un titre élite sur le plan européen, mondial, ou ayant réalisé une performance exceptionnelle ». Lors de la partie officielle, la présidente de l’exécutif cantonal Rosalie Beuret Siess a salué le travail consenti par ces sportifs hors du commun : « Ce sont des années de travail pour vous et une grande fierté pour nous », a-t-elle imagé, notamment devant ses autres collègues qui ont tous tenu à être là ce mardi soir. « Vous montrez que les grandes ambitions ne sont pas liées aux grands territoires. C’est un exemple pour la jeunesse », a renchéri Rosalie Beuret-Siess.
Son collègue Raphaël Ciocchi, ministre des sports, a justifié la tenue d’une telle soirée : « Cette année 2026 est exceptionnelle. Il est important parfois de marquer le coup sans attendre des cérémonies plus officielles de mérites sportifs et autres », a-t-il déclaré.
Raphaël Ciocchi : « Le Jura a beaucoup de talent et on le voit. »
Tous les champions invités présents
Après une partie officielle, le public a pu rencontrer les sportifs au Raiffeisen Parc. Et tous les invités ont répondu à l’invitation des autorités cantonales. Steve Guerdat, Mike Smits, Mario Gandolfo, Simon Tabourat, Jonas Waelti, Yannis Voisard, Angelica Moser, Grégoire Saucy et Matias Moreno Domont étaient présents, tout comme les Jurassiennes sacrées championnes d’Europe de tchoukball avec l’équipe de Suisse féminine et les Jurassiens qui ont obtenu le titre europée d’inline hockey avec l’équipe de Suisse masculine.
Steve Guerdat, à propos des performances des sportifs jurassiens : « C’est assez impressionnant. »
Alors qu’il prend ce mercredi la direction de Stuttgart pour son prochain concours, Steve Guerdat a tenu à faire le détour par le Jura : « J’ai toujours beaucoup de plaisir à venir ici. (…) Encore plus quand on voit le niveau des exploits des sportifs jurassiens. C’est assez impressionnant. On ne se rend pas toujours compte que c’est à ce point-là », s’est exclamé le cavalier jurassien, champion du monde cette année. Jurassienne d’adoption, la Zurichoise établie à Courrendlin Angelica Moser s’est montrée reconnaissante de l'intérêt des Jurassiens : « Ici, les gens sont tous sympas », s’est marrée la perchiste qui prépare actuellement sa saison indoor, malgré une opération à la main subie il y a quelques semaines. Elle a salué l’initiative des autorités qui l’ont invitée, même si elle est « une Jurassienne adoptée ». /mle