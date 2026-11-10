Le Jura célèbre ses champions

Les sportifs qui font rayonner le Jura loin à la ronde ont été mis à l’honneur par le Gouvernement jurassien. Les autorités de notre canton ont honoré ce mardi des athlètes du Jura « ayant remporté un titre élite sur le plan européen, mondial, ou ayant réalisé une performance exceptionnelle ». Lors de la partie officielle, la présidente de l’exécutif cantonal Rosalie Beuret Siess a salué le travail consenti par ces sportifs hors du commun : « Ce sont des années de travail pour vous et une grande fierté pour nous », a-t-elle imagé, notamment devant ses autres collègues qui ont tous tenu à être là ce mardi soir. « Vous montrez que les grandes ambitions ne sont pas liées aux grands territoires. C’est un exemple pour la jeunesse », a renchéri Rosalie Beuret-Siess.

Son collègue Raphaël Ciocchi, ministre des sports, a justifié la tenue d’une telle soirée : « Cette année 2026 est exceptionnelle. Il est important parfois de marquer le coup sans attendre des cérémonies plus officielles de mérites sportifs et autres », a-t-il déclaré.