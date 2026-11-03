Audrey Gogniat ne verra pas la finale

La tireuse franc-montagnarde a terminé 12e des qualifications à la carabine à 10 mètres aux ...
Audrey Gogniat ne verra pas la finale

La tireuse franc-montagnarde a terminé 12e des qualifications à la carabine à 10 mètres aux championnats du monde à Doha, seules les huit premières vont en finale.

Audrey Gogniat n'est pas parvenue à se hisser parmi les huit meilleures lors des qualifications à la carabine à 10 mètres. Audrey Gogniat n'est pas parvenue à se hisser parmi les huit meilleures lors des qualifications à la carabine à 10 mètres.

Engagée ce mardi aux championnats du monde de tir à Doha au Qatar, Audrey Gogniat manquera la finale à la carabine à 10 mètres en individuel. La Franc-Montagnarde n’est pas parvenue à s’extraire des qualifications en début d’après-midi. Elle a terminé 12e avec un total de 631,4 points, à 0,9 point de la Française Océanne Muller qui empoche le huitième et dernier billet qualificatif pour la finale. Aucune des trois Suissesses n’est parvenue à se hisser parmi les huit meilleures, les sœurs Vivien Joy et Emely Jaeggi terminant respectivement 44e avec 628,1 points et 70e avec 624,9 points. Audrey Gogniat devrait encore participer ce mercredi à la compétition par équipe mixte. /jpi


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