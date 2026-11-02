Route du Rhum: Chavirage de Francis Joyon, vainqueur en 2018

Francis Joyon, vainqueur de la Route du Rhum 2018, a chaviré lundi au deuxième jour de course, a annoncé l'organisation.

Cette dernière a précisé qu'il n'était "pas blessé", mais qu'une "opération de secours" avait été déclenchée.

"Francis Joyon s'est retourné (...) Une opération de secours, en concertation avec la direction de course, a été déclenchée avec le CROSS de Jobourg et les autorités britanniques", ont annoncé les organisateurs dans un communiqué transmis à l'AFP.

Le skipper de 70 ans, engagé cette année dans la catégorie Vintage Multi à la barre d'un Orma, multicoque de 60 pieds rapide mais très instable, avait pris un très bon départ après le coup de canon au large de Saint-Malo dimanche.

Après avoir manoeuvré au sud-ouest de l'Irlande pour pointer l'étrave vers le nord des Açores, il était en tête de sa classe de bateaux jusqu'à la mi-journée. Damien Seguin (Arkea - Handicap International) et Eric Péron (French Touch) sont passés devant à 17h00.

Considéré comme l'un des plus grands marins français, Joyon participait à la Route du Rhum pour la neuvième fois. En 2018, il avait doublé le Charentais François Gabart à quelques milles de l'arrivée en Guadeloupe pour s'offrir sa première victoire au classement général.

Il a également remporté de nombreuses autres courses comme la Transat anglaise et signé plusieurs records à la voile autour du monde, en solitaire comme en équipage.

/ATS