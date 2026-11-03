Deux joueurs au tribunal pour une affaire de paris truqués

Le procès de deux joueurs de la ligue américaine de baseball (MLB) s'est ouvert lundi à New ...
Deux joueurs au tribunal pour une affaire de paris truqués

Emmanuel Clase, l'un des deux joueurs soupçonnés d'avoir truqué des matches.

Photo: KEYSTONE/AP/Yuki Iwamura Photo: KEYSTONE/AP/Yuki Iwamura

Le procès de deux joueurs de la ligue américaine de baseball (MLB) s'est ouvert lundi à New York. Ils sont accusés d'avoir modifié leurs lancers dans le cadre d'un réseau de paris truqués.

Les deux joueurs des Cleveland Guardians, les Dominicains Emmanuel Clase et Luis Ortiz, sont accusés d'avoir truqué certains de leurs lancers pour générer des centaines de milliers de dollars via des paris sur des plateformes prisées aux Etats-Unis, comme DraftKings et FanDuel.

Les deux sportifs, qui nient les multiples chefs d'accusation dont ils font l'objet, ont été suspendus de la ligue en juillet 2025 et inculpés en novembre de la même année.

Selon le parquet, ils s'arrangeaient à l'avance avec leurs complices sur les lancers à effectuer - décidant d'une certaine vitesse ou d'un certain endroit où placer la balle - ce qui permettait aux parieurs de miser de l'argent sur ces lancers et de gagner gros.

Ces lancers prémédités ont débuté en 2023, et Emmanuel Clase "effectuait souvent ces lancers frauduleux dès le premier lancer d'un tour", soulignent les procureurs.

Au total, Clase et Ortiz ont permis aux parieurs de remporter environ 450'000 dollars, selon l'accusation.

S'ils sont reconnus coupables par la justice, chacun des deux hommes encourt une peine allant jusqu'à 65 ans de prison, d'après le parquet.

/ATS


 

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