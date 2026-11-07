Werro et Ehammer élus athlètes suisses de l'année

Audrey Werro et Simon Ehammer ont été élus "athlètes suisses de l'année 2026" par un jury d'experts et des fans. Ils ont été mis à l'honneur lors de la Swiss Athletics Night, samedi à Berne.

Il est tout à fait logique que Werro soit élue pour la première fois athlète suisse de l'année. La Fribourgeoise de 22 ans n'a perdu aucun 800 m en plein air cette année. Elle a notamment remporté la médaille d'or aux Championnats d'Europe et, avec son chrono de 1'53''70, elle s'est rapprochée à seulement 42 centièmes du record du monde établi par la Tchèque Jarmila Kratochvilova en 1983. Werro a également été élue athlète européenne de l'année 2026.

Ehammer reçoit quant à lui cet honneur pour la cinquième fois, après 2020, 2022, 2024 et 2025. L'Appenzellois de 26 ans a établi en février un record du monde au heptathlon lors des Championnats du monde en salle de Torun, avec 6'670 points. Il a été le premier Suisse à remporter le prestigieux meeting d’épreuves combinées de Götzis et, lors de ce décathlon, il a amélioré son propre record national au saut en longueur en le portant à 8,51 m. Il a également décroché la médaille d'argent aux Championnats d'Europe à longueur.

Christine Berset Nuoffer a été élue "Entraîneure de l’année" par la commission du sport de compétition de Swiss Athletics. La Fribourgeoise de 53 ans a fait de Werro une coureuse de très haut niveau.

Le Swiss Athletics Award, décerné à des personnalités faisant preuve d’un engagement exceptionnel dans l’athlétisme suisse, a été attribué à l’équipe d'entraîneurs d'Ehammer, composée de René et Karl Wyler, Yves Zellweger et Roman Wagner.

/ATS