Audrey Gogniat termine loin du compte avec la Suisse

Audrey Gogniat loin du compte à Doha. Au lendemain de sa 12e place en individuel aux Championnats du monde de tir, la Franc-montagnarde a pris part à la compétition par équipe mixte à la carabine à 10 mètres mercredi au Qatar. La Jurassienne et son coéquipier soleurois Jan Lochbihler ont terminé à la 43e place des qualifications avec 625,4 points. Audrey Gogniat a été légèrement meilleure que son compère en inscrivant 313,9 unités. Seules les quatre premières équipes du classement décrochaient un billet pour la finale. L’autre formation helvétique engagée dans ces qualifications a pris le 28e rang avec 628,5 points. /fwo