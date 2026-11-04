Audrey Gogniat termine loin du compte avec la Suisse

La Taignonne et son coéquipier soleurois Jan Lochbihler ont pris la 43e place des qualifications ...
Audrey Gogniat termine loin du compte avec la Suisse

La Taignonne et son coéquipier soleurois Jan Lochbihler ont pris la 43e place des qualifications de la compétition par équipe mixte à la carabine à 10 mètres mercredi lors des Championnats du monde à Doha.

Audrey Gogniat n'a pas réalisé l'exploit dans la compétition par équipe mixte des Championnats du monde de tir.  Audrey Gogniat n'a pas réalisé l'exploit dans la compétition par équipe mixte des Championnats du monde de tir. 

Audrey Gogniat loin du compte à Doha. Au lendemain de sa 12e place en individuel aux Championnats du monde de tir, la Franc-montagnarde a pris part à la compétition par équipe mixte à la carabine à 10 mètres mercredi au Qatar. La Jurassienne et son coéquipier soleurois Jan Lochbihler ont terminé à la 43e place des qualifications avec 625,4 points. Audrey Gogniat a été légèrement meilleure que son compère en inscrivant 313,9 unités. Seules les quatre premières équipes du classement décrochaient un billet pour la finale. L’autre formation helvétique engagée dans ces qualifications a pris le 28e rang avec 628,5 points. /fwo


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